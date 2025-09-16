Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Legazpi

Ya están a la venta las entradas para ver a Olentzero y Mari Domingi en Mirandaola

Las visitas arrancarán el próximo 8 de noviembre y se prolongarán hasta la víspera de Nochebuena

J.M.

Martes, 16 de septiembre 2025, 15:00

Un año más la Fundación Lenbur ha puesto en marcha la campaña para que los más pequeños puedan ver a Olentzero y Mari Domingi en Legazpi, una cita que este año arrancará el fin de semana del 8 de noviembre y se prolongará hasta la víspera de Nochebuena. Las entradas, al precio de 8,75 euros, ya están disponibles en la web lenbur.com

Bajo el lema 'Olentzero y Mari Domingi de nuevo en el corazón de Legazpi: ¡una gran oportunidad para vivir la magia de la Navidad vasca!', la iniciativa vuelve a convocar a niños y familias para las visitas en la ferrería de Mirandaola y su entorno.

La iniciativa arrancó por primera vez en 2011 y en las últimas ediciones ha llegado a congregar a alrededor de 10.000 visitantes cada año, procedentes de todos los rincones de Euskadi y Navarra.

Así, desde el 8 de noviembre y hasta el 24 de diciembre habrá visitas todos los fines de semana y festivos, con 10 turnos diarios entre las 10:00 y las 19:00 horas. Las sesiones de las 18:00 y 19:00 se realizarán a oscuras y desde la organización recomiendan a los niños llevar linterna «para que la visita sea aún más mágica». Además, entre semana se organizarán turnos especiales dirigidos a centros escolares así como visitas reservadas para los niños de Legazpi los días 20 y 21 de diciembre.

Una experiencia mágina en Mirandaola

El recorrido comienza en el Museo del Hierro Vasco con un cuento sobre Olentzero y Mari Domingi. Después, los participantes, acompañados por el personaje Burdintxo, recorrerán el parque hasta encontrarse con los protagonistas. El final de la visita se desarrolla en la ferrería de Mirandaola, donde cada niño podrá saludar personalmente a Olentzero y Mari Domingi y recibirá castañas y patxintxis recién asados.

Para completar la experiencia, Lenbur propone dos actividades adicionales: visitar la antigua escuela de los abuelos en Legazpi y conocer el caserío Igartubeiti de Ezkio.

