Sustraiak e Ilinti ofrecen la exposición '50 urtez dantzaz'

C. L. LEGAZPI. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

El grupo de baile Sustraiak continúa adelante con las celebraciones de su 50ª aniversario y en esta ocasión lo hace con la exposición fotográfica '50 urtez dantzaz', desarrollada con la asociación de comerciantes Ilinti y la colaboración del Ayuntamiento. Del 4 al 20 de septiembre, la muestra permanecerá expuesta en los escaparates de las tiendas de Ilinti, desplegando 52 imágenes tomadas a lo largo de los 50 años de trayectoria del grupo de baile.

El material gráfico ha sido adecentado y adaptado para la ocasión por el fotógrafo legazpiarra Gorka Gómez, mientras que la fundación Lenbur ha prestado los marcos para su colocación en los escaparates.

La exposición vendrá acompañada de un concurso, en el que se invita a los legazpiarrras a adivinar en el escaparate de qué comercio se exhibe la foto de grupo del día de Santa Cruz del 50ª aniversario de Sustraiak.

Las respuestas se pondrán entregar en los comercios participantes en la iniciativa y entre las correctas se sorteará un vale de compra de Ilinti de 100 euros.