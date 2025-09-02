Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de la exposoción ayer, en la casa de cultura. GORKA GÓMEZ

Legazpi

Sustraiak e Ilinti ofrecen la exposición '50 urtez dantzaz'

Se desarrollará en los escaparates, con 52 fotos de estos 50 años del grupo de baile y un concurso

C. L.

LEGAZPI.

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:16

El grupo de baile Sustraiak continúa adelante con las celebraciones de su 50ª aniversario y en esta ocasión lo hace con la exposición fotográfica '50 urtez dantzaz', desarrollada con la asociación de comerciantes Ilinti y la colaboración del Ayuntamiento. Del 4 al 20 de septiembre, la muestra permanecerá expuesta en los escaparates de las tiendas de Ilinti, desplegando 52 imágenes tomadas a lo largo de los 50 años de trayectoria del grupo de baile.

El material gráfico ha sido adecentado y adaptado para la ocasión por el fotógrafo legazpiarra Gorka Gómez, mientras que la fundación Lenbur ha prestado los marcos para su colocación en los escaparates.

La exposición vendrá acompañada de un concurso, en el que se invita a los legazpiarrras a adivinar en el escaparate de qué comercio se exhibe la foto de grupo del día de Santa Cruz del 50ª aniversario de Sustraiak.

Las respuestas se pondrán entregar en los comercios participantes en la iniciativa y entre las correctas se sorteará un vale de compra de Ilinti de 100 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  2. 2 Tragedia en Álava: muere un segundo joven tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban
  3. 3 Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  6. 6 «El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»
  7. 7

    Sadiq no sale de la Real, de momento
  8. 8 El Sadar, nueva casa de Becker
  9. 9

    «Solo sé que Dios me ha elegido»
  10. 10

    Otegi, sobre CAF y el conflicto en Gaza: «Conozco sus cuentas y podrían prescindir del contrato con Israel»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sustraiak e Ilinti ofrecen la exposición '50 urtez dantzaz'

Sustraiak e Ilinti ofrecen la exposición &#039;50 urtez dantzaz&#039;