'Un simple accidente' y 'Romería' con el cine club

El cine club de Legazpi trae dos nuevas propuestas para este mes de diciembre en la gran pantalla de cine de Latxartegi. Este viernes proyectará la película 'Un simple accidente', a las 19.00 horas. «Se trata de un filme iraní de Jafar Panahi, protagonizado por Vahid, un modesto mecánico que se ve repentinamente forzado a rememorar su tiempo entre rejas a raíz de un encuentro casual con Eghbal, quien le recuerda a su sádico carcelero. Alarmado, Vahid reúne a sus antiguos compañeros de prisión para verificar la identidad de Eghbal. Pero... ¿qué harán si resulta ser él?», plantean. La segunda película es 'Romería' y será emitida el 19 de diciembre, a las 19.00 horas. «La cinta, dirigida y guionizada por Carla Simón con coproducción española y alemana, está protagonizada por Marina, joven que viaja a Vigo para conocer a la familia de su padre biológico, que murió de sida, al igual que su madre, cuando ella era muy pequeña. Con el encuentro con sus tíos, tías y abuelos, la joven intenta reconstruir un relato de sus padres, pero todos sienten demasiada vergüenza hacia los conflictos de drogas de la pareja, algo que Marina les recuerda con su presencia. Será la historia de amor adolescente que vivirá con su primo lo que le permitirá reimaginar a sus padres y conectar con ellos. De esta forma, inventará un cuento, gracias al diario de su madre, que la liberará del estigma que su familia siente y cumplirá el deseo de entender el pasado. La película cierra la trilogía compuesta por 'Verano 1993' y 'Alcarràs'», citan.