Salida a patinar sobre hielo al Palacio Txuri-Urdin de Donostia con Sorgintxulo

LegazpiSalida a patinar sobre hielo al Palacio Txuri-Urdin de Donostia con Sorgintxulo
Legazpi
Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:22
El grupo de tiempo libre Sorgintxulo se dispone a realizar una de las actividades favoritas de esta época del año para los alumnos y ... alumnas de quinto de Educación Infantil, su popular salida a patinar sobre hielo al Palacio Txuri-Urdin de Donostia. Será el próximo 29 de noviembre y la inscripción se puede realizar hasta el miércoles, 26 de noviembre, a las 14.00 horas, on-line mediante el enlace habilitado en diversos canales como la web del Ayuntamiento o presencialmente en la secretaría de los centros escolares.
La actividad se enmarca dentro del programa de fomento del uso del euskera en el tiempo libre infantil y juvenil organizado por el área de Juventud, Euskera y Educación del Ayuntamiento.
