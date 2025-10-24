Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Larrañaga de Lekanazpi, Ruben Garmendia de Kimu-Berri y Javi Zubizarreta de Izadi Zaleak, a las puertas del desafío.

Legazpi

La romería de Ardanbideta llega con 'desafío' entre Lekanazpi e Izadi Zaleak este domingo

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:01

Comenta

Los legazpiarras volverán a celebrar este domingo la existencia de uno de sus preciados tesoros en plena naturaleza: el refugio Kimu Berri, inaugurado el ... 24 de octubre de 1982. En torno a esta fecha, la asociación encargada de su gestión y cuidado durante todo el año, Kimu-Berri Kultur Elkartea, lleva tiempo organizando una bonita romería en el refugio (antes también celebrada por Zingi Zango). Mañana volverá a repetirse con todos aquellos que quieran participar. Quienes lo deseen podrán realizar la subida andando con Izadi Zaleak acudiendo a las 09.00 a la sociedad. «Cada año ascienden a las campas de Ardanbideta por un camino diferente», reseñan. Como es habitual, a partir de las 10.00 habrá servicio de autobús desde la rotonda de Laubide hasta el caserío Lakiola Handi.

