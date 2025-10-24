La romería de Ardanbideta llega con 'desafío' entre Lekanazpi e Izadi Zaleak este domingo

Cristina Limia Legazpi Viernes, 24 de octubre 2025, 21:01 | Actualizado 21:24h. Comenta Compartir

Los legazpiarras volverán a celebrar este domingo la existencia de uno de sus preciados tesoros en plena naturaleza: el refugio Kimu Berri, inaugurado el ... 24 de octubre de 1982. En torno a esta fecha, la asociación encargada de su gestión y cuidado durante todo el año, Kimu-Berri Kultur Elkartea, lleva tiempo organizando una bonita romería en el refugio (antes también celebrada por Zingi Zango). Mañana volverá a repetirse con todos aquellos que quieran participar. Quienes lo deseen podrán realizar la subida andando con Izadi Zaleak acudiendo a las 09.00 a la sociedad. «Cada año ascienden a las campas de Ardanbideta por un camino diferente», reseñan. Como es habitual, a partir de las 10.00 habrá servicio de autobús desde la rotonda de Laubide hasta el caserío Lakiola Handi.

De 10.00 a 11.30 horas, se repartirá caldo y chorizo a los visitantes en la barra que se habilitará al pie del refugio. A partir de las 11.00, se podrá tirar al arco con la sociedad Luma y las 12.00, habrá ocasión de realizar paseos a caballo con el picadero Ormazarreta. A las 12.00, se espera un intrépido desafío entre las sociedades Lekanazpi e Izadi Zaleak. «Surgió en la sobremesa de la romería del año pasado, los jóvenes de Lekanazpi retaron a los de Izadi Zaleak y estos últimos aceptaron», relatan desde Kimu-Berri. Se batirán en las siguientes pruebas: bicicleta, atletismo, recogida de mazorcas, ingudea, giza-proba, trontza y ejercicios matemáticos. El capitán de Lekanazpi será Jon Larrañaga y el capitán de Izadi Javier Zubizarreta. Desde Kimu-Berri Kultur Elkartea ejercerán de jueces. A las 12.30 también habrá juegos de deporte rural para niños, a las 14.00, habrá una alubiada gratuita para todo el mundo y a las 16.00, sokatira. Tampoco faltará la música, con Jon Altolagirre, Ane Arrizabalaga e Iker Zeberio.

