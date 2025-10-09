«Rigor frente a la improvisación», responde el PNV a EH Bildu sobre las tasas e impuestos

C.L. legazpi. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:27 Comenta Compartir

EAJ-PNV responde a las recientes declaraciones de EH Bildu sobre su voto en contra de las tasas e impuestos para 2026. «Hemos aprobado las ordenanzas fiscales con rigor, responsabilidad y justicia, realizando una actualización de las mismas moderada, vinculada en su mayor parte al IPC, que garantiza la estabilidad financiera del Ayuntamiento y la calidad de los servicios públicos que usamos todas y todos», indican desde la agrupación jeltzale en una nota de prensa. «Una vez más, Berdeak no ha presentado ninguna aportación ni propuesta a estas tasas e impuestos, al igual que ocurrió con el último presupuesto», añaden.

«Por su parte, EH Bildu ha vuelto a elegir el camino fácil: titulares llamativos y bonificaciones del 50 % y 100 % que suenan bien sobre el papel, pero que esconden tres problemas muy serios. El primero es un error de base, ya que habla de un abono anual que en Legazpi ya no existe, aquí tenemos abono mensual desde 2025 para que cada vecino pueda organizarse mejor», señalan. «El segundo es que propone un sistema injusto, que se aplicaría con rentas de 2024, de dos años atrás, dejando fuera a quienes hoy sí necesitan ayuda. La situación de una persona puede haber cambiado significativamente en ese tiempo. Y no hablemos si el usuario se apunta en enero, se desapunta y se vuelva a apuntar en septiembre, ya que en ese caso la renta que se solicitaría sería la del 2025. Esta casuística generaría una incalculable e impredecible cantidad de trámites burocráticos», indican.

«El tercer problema es que EH Bildu plantea un modelo inviable, miles de solicitudes, medio año de trabajo administrativo y pérdida drástica de ingresos, poniendo en riesgo la calidad de los servicios municipales», señalan. «El polideportivo tiene actualmente 2.400 abonados aproximadamente. Si solamente la mitad solicitase la bonificación, deberíamos poner a una persona a media jornada durante todo un año únicamente para poder gestionar todos esto. Por lo tanto, sería probable que el coste del salario de esa persona que pagamos todos los legazpiarras fuera mayor que la cantidad a bonificar dadas las bajas tarifas que tenemos en el polideportivo», enuncian.

«La propuesta de EH Bildu además, reduciría los ingresos de forma considerable, lo que pondría en riesgo las actividades deportivas y la calidad del propio servicio», señalan.

«Además, la propuesta obliga a pedir a cada vecino que entregue sus datos fiscales, porque el Ayuntamiento no dispone de esa información. Eso significa recibir incontables solicitudes, colas y trámites. Y lo más grave: que no tenemos forma de medir el impacto real en las cuentas municipales hasta que los vecinos lo soliciten», reseñan.

«Dicho claro: es hacer política fiscal a ciegas, sin saber cuántos se acogerían, ni cuánto costaría. ¿Alguien en su casa tomaría decisiones económicas sin saber cuánto dinero tiene en la cuenta? En un Ayuntamiento, mucho menos», indican.

«Lo que ellos llaman universalidad es, en realidad, burocracia masiva e injusticia para el conjunto del pueblo», sostienen desde EAJ-PNV.

«Nuestro modelo es accesible y sostenible. En Legazpi ya tenemos un sistema progresivo y justo. Los federados y escolares no pagan cuota en el polideportivo, el abono individual será de 17 euros al mes, el abono para las personas que conviven en una misma vivienda está limitado a 27 euros al mes como máximo y el sistema es mensual, para que cada vecino pueda organizarse con flexibilidad», citan. «Se mantienen matrículas que ordenan el sistema y evitan abusos que pondrían en riesgo el servicio. Además, la vulnerabilidad real se atiende donde corresponde: en los Servicios Sociales, con criterios técnicos y atención personalizada, donde Legazpi es un referente», indican.

«Lo que exigimos a EH Bildu»

«Lo que exigimos a EH Bildu es que si de verdad quiere abrir un debate, lo haga con una memoria económica seria, con datos reales y estudiados. Ayudar a quien lo necesita ya se hace en Legazpi, pero con criterios técnicos y eficacia, no con promesas vacías. Lo que no se puede hacer es política fiscal a ciegas ni con brindis al sol. Con la representación que tiene EH Bildu en Legazpi, lo mínimo sería presentar propuestas serias y viables. La presente no lo es», sostienen desde EAJ-PNV.