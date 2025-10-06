Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Legazpi

Reunión para mejorar y dar más vida al entorno de Mirandaola, este martes

C.L.

LEGAZPI.

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:14

El Ayuntamiento de Legazpi ha comenzado a trabajar en un plan que busca mejorar el parque de Mirandaola en aras de hacer del mismo un espacio más vivo, sobre todo, para las y los legazpiarras. Precisamente con ellos quiere abordar la manera de conseguirlo, en una reunión abierta que tendrá lugar este martes, de 17.30 a 19.30 horas, en la casa de cultura, con un equipo técnico que se encargará de guiar los contenidos. «La idea es propiciar una conversación entre quienes tenemos Mirandaola cerca, lo conocemos y podemos imaginar hacia dónde podría evolucionar, preguntándonos ¿qué es Mirandaola hoy para mí? y si compartimos el objetivo de darle más vida, ¿qué funciona y qué más ayudaría? Todas las miradas y matices servirán para avanzar en los trabajos», reseñan desde el consistorio.

