Reservadas todas las citas para tramitar el DNI y el pasaporte en Legazpi

La opción de solicitar cita para la tramitación del DNI y pasaporte el 15 de diciembre en Legazpi ha durado menos de un día, ya que ayer, a las horas de abrirse la inscripción, se agotaron todas ellas.

Teniendo en cuenta la buena acogida que ha tenido el servicio, el Ayuntamiento está en contacto con la Subdelegación del Gobierno para estudiar la posibilidad de fijar una nueva fecha en las próximas semanas.

La unidad móvil de de tramitación de DNI y pasaporte se instalará en la Azoka de Legazpi el 15 de diciembre, entre las 9.00 de la mañana y las 13.30 del mediodía, para facilitar a la ciudadanía la realización de todos los trámites relacionados con el DNI y el pasaporte. La unidad se encargará de las renovaciones por caducidad, pérdida o robo, así como de la realización del primer DNI y pasaporte.