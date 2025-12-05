Recta final del concurso del calendario municipal, con Joseba Aranburu como penúltimo ganador

El concurso del calendario del Ayuntamiento de este 2025 alcanza su recta final. Desde el consistorio informan que el ganador del pasado mes de ... noviembre fue Joseba Aranburu, cuya madre, Pilar Ugarte, recibió en su nombre un bono de 50 euros para el consumo en comercios y establecimientos hosteleros de la localidad de manos de la concejal de Cultura, Miryam Galilea.

La respuesta de dicho mes era 'bolondresei' y el Ayuntamiento recibió un total de 78 respuestas correctas, entre las que se procedió a realizar el sorteo del mencionado bono de 50 euros para el consumo en el municipio.

Último acertijo

Queda por resolver la palabra del mes de diciembre. La fotografía y el bertso que lo acompañan son dos formidables pistas para dar con la respuesta. Vecinos y vecinas pueden hacer llegar la suya al consistorio a través del enlace para participar en el concurso que se encuentra disponible en la página web www.legazpi.eus.