Las diez noticias clave de la jornada
Pilar Ugarte recibió el bono de su hijo, Joseba Aranburu. UDALA

Legazpi

Recta final del concurso del calendario municipal, con Joseba Aranburu como penúltimo ganador

La ciudadanía puede enviar la respuesta de diciembre a la web valiéndose de las pistas que dan la foto y el bertso que lo acompañan

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:27

Comenta

El concurso del calendario del Ayuntamiento de este 2025 alcanza su recta final. Desde el consistorio informan que el ganador del pasado mes de ... noviembre fue Joseba Aranburu, cuya madre, Pilar Ugarte, recibió en su nombre un bono de 50 euros para el consumo en comercios y establecimientos hosteleros de la localidad de manos de la concejal de Cultura, Miryam Galilea.

