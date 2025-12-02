Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede de Buskabaso. LIMIA

Legazpi

Recogida de ropa en Buskabaso para colaborar con Goierriko Etxebizitza Sindikatu Sozialista

C. L.

LEGAZPI.

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:21

Comenta

La asociación vecinal de San Ignacio, Buskabaso, informa que colaborará con la campaña de Goierriko Etxebizitza Sindikatu Sozialista para la recogida de ropa y calzado para niños, jóvenes y adultos, así como de mantas, sábanas y mochilas para todas aquellas personas y familias de nuestro entorno que no tengan hogar o se encuentren atravesando una situación precaria y necesiten esta ayuda.

Aquellos que quieran colaborar aportando estos productos pueden hacerlo acercándose al local que la asociación Buskabaso tiene en las antiguas escuelas de San Ignacio este miércoles, de 18.30 a 20.00 horas, o acudiendo a las instalaciones de Larrosain Gune Sozialista situadas al pie de la rotonda de Santurnino Tellería el próximo 12 de diciembre, de 18.30 a 20.00.

Por otro lado, desde Buskabaso trasladan que también quieren colaborar con el instituto Olamendi en un proyecto para el que los estudiantes legazpiarras necesitan multitud de tapones de plástico (como los de los recipientes de lejía, detergente, agua, gaseosa..). Igualmente, serán recogidos durante estos días por la asociación.

«Así que ya sabéis, si no lo usáis, no dudéis en colaborar con ello», animan a los vecinos y vecinas desde Buskabaso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Netflix cancela una serie por las críticas en Estados Unidos tras solo una temporada
  2. 2 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  3. 3 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»
  4. 4 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  5. 5 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  6. 6 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  7. 7

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  8. 8 La zanahoria gigantesca hallada en una huerta guipuzcoana: «Cuando la desenterré no me lo podía creer»
  9. 9

    El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  10. 10

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Recogida de ropa en Buskabaso para colaborar con Goierriko Etxebizitza Sindikatu Sozialista

Recogida de ropa en Buskabaso para colaborar con Goierriko Etxebizitza Sindikatu Sozialista