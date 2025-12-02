Recogida de ropa en Buskabaso para colaborar con Goierriko Etxebizitza Sindikatu Sozialista

C. L. LEGAZPI. Martes, 2 de diciembre 2025, 20:21 Comenta Compartir

La asociación vecinal de San Ignacio, Buskabaso, informa que colaborará con la campaña de Goierriko Etxebizitza Sindikatu Sozialista para la recogida de ropa y calzado para niños, jóvenes y adultos, así como de mantas, sábanas y mochilas para todas aquellas personas y familias de nuestro entorno que no tengan hogar o se encuentren atravesando una situación precaria y necesiten esta ayuda.

Aquellos que quieran colaborar aportando estos productos pueden hacerlo acercándose al local que la asociación Buskabaso tiene en las antiguas escuelas de San Ignacio este miércoles, de 18.30 a 20.00 horas, o acudiendo a las instalaciones de Larrosain Gune Sozialista situadas al pie de la rotonda de Santurnino Tellería el próximo 12 de diciembre, de 18.30 a 20.00.

Por otro lado, desde Buskabaso trasladan que también quieren colaborar con el instituto Olamendi en un proyecto para el que los estudiantes legazpiarras necesitan multitud de tapones de plástico (como los de los recipientes de lejía, detergente, agua, gaseosa..). Igualmente, serán recogidos durante estos días por la asociación.

«Así que ya sabéis, si no lo usáis, no dudéis en colaborar con ello», animan a los vecinos y vecinas desde Buskabaso.