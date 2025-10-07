Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Legazpi

El PSE-EE celebra la integración de Legazpi en la alianza global de lucha contra el cambio climático

Desde agosto, la localidad forma parte del 'Global Covenant of Mayors for Climate & Energy'

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Martes, 7 de octubre 2025, 20:35

El PSE-EE pone en valor la reciente entrada del municipio en el denominado 'Global Covenant of Mayors for Climate & Energy' referente en la ... lucha contra el climático y la transición energética a nivel mundial. «El grupo socialista de Legazpi, desde su labor en el equipo de Gobierno municipal, ha impulsado la inclusión del municipio en la mayor coalición mundial de ciudades y gobiernos locales que, de forma voluntaria, se comprometen a combatir el cambio climático y promover una sociedad baja en carbono y resiliente. Gracias a ello, desde agosto de este año Legazpi forma parte del prestigioso pacto 'Global Covenant of Mayors for Climate & Energy'», enuncian los socialistas en una nota de prensa.

