Un proyecto pionero liderado por el grupo HAEZI de la EHU busca familias en Legazpi

Cristina Limia Legazpi Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:50 | Actualizado 20:55h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento anuncia la apertura del plazo para apuntarse al programa gratuito de evaluación dirigido a familias con niños y niñas de 3 años ... y medio a 5 dentro de un proyecto pionero liderado por el grupo HAEZI de la Universidad del País Vasco y financiado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, con el que se busca promover una crianza saludable y prevenir problemas de salud mental infantil. El Ayuntamiento de Legazpi se encuentra colaborando con esta iniciativa de manera activa. «En ocasiones nos asaltan dudas sobre cómo estamos educando a nuestros hijos, si lo estamos haciendo bien y en qué podemos mejorar. Para poder dar respuesta a estas y otras cuestiones invitamos a las familias legazpiarras con hijos e hijas de la citada franja de edad, nacidos entre diciembre de 2020 y junio de 2022, a participar en este programa de evaluación familiar gratuito, que ayudará a descubrir el potencial del entorno familiar y el desarrollo del hijo o hija», enuncian desde el consistorio. La iniciativa fue presentada el pasado jueves en 'Izpien Txokoa'. Ofrece a las familias la posibilidad de tomar parte en una dinámica que ayudará a conocer mejor el desarrollo de sus hijas e hijos, así como las fortalezas y áreas de mejora del entorno familiar, todo ello basado en principios de parentalidad positiva.

Interacción con las familias Las familias participantes mantendrán una entrevista con una psicóloga, en la que se recogerá información sobre el entorno familiar y el desarrollo infantil del niño. Además, se llevará a cabo una pequeña sesión de juego para observar al niño o niña de forma natural y cercana. Cada familia recibirá un informe personalizado, con orientaciones prácticas para promover el bienestar y desarrollo infantil, la convivencia positiva en el hogar, fortalezas y mejoras en la práctica educativa diaria. «La participación es voluntaria, gratuita y confidencial, las plazas son limitadas, habrá 50 familias y se asignarán por orden de inscripción», indican. El plazo para apuntarse permanece abierto hasta el miércoles, 3 de diciembre. Se puede dar el nombre escaneando el código QR disponible en la web municipal y completar el formulario. El equipo del programa se pondrá en contacto con las familias apuntadas para concertar la entrevista. Para cualquier consulta, ponen a disposición el correo familiasgipuzkoa@gmail.com.

