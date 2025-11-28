Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de la presentación del proyecto en 'Izpien Txokoa'. udala

Legazpi

Un proyecto pionero liderado por el grupo HAEZI de la EHU busca familias en Legazpi

Anima a progenitores con hijos de 3 años y medio a 5 a participar en una evaluación gratuita para promover una crianza saludable

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:50

Comenta

El Ayuntamiento anuncia la apertura del plazo para apuntarse al programa gratuito de evaluación dirigido a familias con niños y niñas de 3 años ... y medio a 5 dentro de un proyecto pionero liderado por el grupo HAEZI de la Universidad del País Vasco y financiado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, con el que se busca promover una crianza saludable y prevenir problemas de salud mental infantil. El Ayuntamiento de Legazpi se encuentra colaborando con esta iniciativa de manera activa. «En ocasiones nos asaltan dudas sobre cómo estamos educando a nuestros hijos, si lo estamos haciendo bien y en qué podemos mejorar. Para poder dar respuesta a estas y otras cuestiones invitamos a las familias legazpiarras con hijos e hijas de la citada franja de edad, nacidos entre diciembre de 2020 y junio de 2022, a participar en este programa de evaluación familiar gratuito, que ayudará a descubrir el potencial del entorno familiar y el desarrollo del hijo o hija», enuncian desde el consistorio. La iniciativa fue presentada el pasado jueves en 'Izpien Txokoa'. Ofrece a las familias la posibilidad de tomar parte en una dinámica que ayudará a conocer mejor el desarrollo de sus hijas e hijos, así como las fortalezas y áreas de mejora del entorno familiar, todo ello basado en principios de parentalidad positiva.

