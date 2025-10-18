Programa 'Zeos' para conectar el uso racional del movil y la salud

C.L. LEGAZPI. Sábado, 18 de octubre 2025, 21:09 Comenta Compartir

Las iniciativas para promover un uso responsable de los dispositivos móviles entre niños y adolescentes continúan adelante en Legazpi. En enero, la casa de cultura acogió la charla 'Influencia del móvil en la salud mental y emocional' ofrecida por la experta en salud mental Maitane Ormazabal e impulsada por Altxa Burua. «La valoración realizada al final de la charla sobre lo abordado fue muy positiva y las familias, además de su satisfacción por ello, manifestaron la necesidad de seguir profundizando en el tema», explican desde el Ayutamiento legazpiarra.

«Con el objetivo de satisfacer esta necesidad, desde el servicio municipal de Educación nos disponemos a poner en marcha el programa 'Zeos', que conecta el uso racional del móvil y la salud y es impartido por los formadores Maitane Ormazabal y Telmo Lazkano», anuncian.

Cuatro sesiones

Habrá cuatro sesiones de este programa en Legazpi, los días 4, 6, 10 y 12 de noviembre, de 18.00 a 20.00 horas, en la casa de cultura. Se trabajarán los siguientes contenidos con los participantes: primeramente una formación integral sobre el móvil; en segundo lugar, un acercamiento a la salud mental; en tercer lugar, formación sobre el riesgo y el uso de las redes sociales y en cuarto lugar, la dolescencia, los miedos, los valores, la autoestima y la importancia de la construcción de la identidad durante esta etapa de la vida.

Para poder participar en este programa es necesaria la inscripción previa y puede realizarse hasta el próximo 23 de octubre en el enlace distribuido para tal efecto en los canales de comunicación habituales del Ayuntamiento.