Programa, en cuarto de la ESO, sobre los riesgos del alcohol

C.L. LEGAZPI. Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:45

El Ayuntamiento vuelve a poner en marcha el programa de reducción de riesgos del alcohol este año, en colaboración con el Gobierno Vasco y los centros educativos de la localidad, bajo la dirección de la Fundación Ortzadar. El programa se desarrollará en horario lectivo con el alumnado de cuarto de la ESO (15 años de edad). En Haztegi Ikastola se realizará los días 1 y 4 de diciembre y en el Instituto Olamendi los días 10 y 11 de diciembre.

«El objetivo de esta actividad anual es que los y las adolescentes tomen conciencia sobre los riesgos y daños asociados al consumo de alcohol, tengan información suficiente para poder adoptar una actitud responsable y, si deciden consumir, aprendan a cuidarse», señalan desde el consistorio. En esa dirección, explican que el programa tiene varias partes. La primera es una formación directa al alumnado a través de un taller de tres horas distribuido habitualmente en dos sesiones, que se llevarán a cabo en los colegios y fechas antes citados. La segunda se basa en la entrega de material de trabajo y reflexión a cada escolar participante en la denominada 'Carpeta riesgo alcohol'. La tercera consiste en la entrega de un manual de apoyo al profesorado con información adicional y actividades complementarias.