Personas de 14 nacionalidades comparten su cultura en la plaza de Legazpi La localidad celebra desde primera hora de este sábado su segundo 'Día intercultural' con múltiples talleres, música y gastronomía del mundo

Cristina Limia Sábado, 18 de octubre 2025, 15:08 Comenta Compartir

Legazpi celebra este sábado su segundo 'Día Intercultural', promovido por el Ayuntamiento y la asociación Hotz Legazpi junto a un buen número de colaboradores que llenan la plaza de música, talleres y sabores del mundo. La fiesta se celebra de 10.00 a 16.00 horas. Ha comenzado al son de la batukada, seguido de la apertura de los puestos de comida y artesanía, entre los que están representadas 14 culturas: Honduras, Colombia, Venezuela, Perú, Marruecos, Nigeria, Senegal, Sáhara Occidental, Euskadi, Pakistán, Extremadura, Nicaragua, Argentina y Cuba.

