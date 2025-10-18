Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Despliegue de puestos de gastronomía y artesanías de la fiesta, este sábado, en la plaza. Limia

Personas de 14 nacionalidades comparten su cultura en la plaza de Legazpi

La localidad celebra desde primera hora de este sábado su segundo 'Día intercultural' con múltiples talleres, música y gastronomía del mundo

Cristina Limia

Cristina Limia

Sábado, 18 de octubre 2025, 15:08

Legazpi celebra este sábado su segundo 'Día Intercultural', promovido por el Ayuntamiento y la asociación Hotz Legazpi junto a un buen número de colaboradores que llenan la plaza de música, talleres y sabores del mundo. La fiesta se celebra de 10.00 a 16.00 horas. Ha comenzado al son de la batukada, seguido de la apertura de los puestos de comida y artesanía, entre los que están representadas 14 culturas: Honduras, Colombia, Venezuela, Perú, Marruecos, Nigeria, Senegal, Sáhara Occidental, Euskadi, Pakistán, Extremadura, Nicaragua, Argentina y Cuba.

