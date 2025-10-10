Pedro Mari Aoiz y Angelines Zaratiegui celebran hoy sus Bodas de Diamante

Cristina Limia LEGAZPI. Viernes, 10 de octubre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Pedro Mari Aoiz y Angelines Zaratiegui se encuentran este sábado de feliz celebración. Se cumplen 60 años de que contrajeran matrimonio, el 11 de octubre de 1965, en la iglesia de Santa María de Tafalla. Ambos navarros, Pedro Mari nacido en Pueyo y Angelines en Beire, se trasladaron a vivir a Legazpi tras el enlace. Primero residieron en el barrio San Ignacio y en 1969 se mudaron a Urtatza, donde continúan viviendo a día de hoy.

Este sábado celebrarán sus Bodas de Diamante en el restaurante Korta de Gabiria rodeados de sus hijos y cónyuges José Carlos y Mercedes, Pedro Mari y Ana, Roberto y Almudena y de sus nietos Unai y Lander. Zorionak!