Mosaico de culturas

Lunes, 20 de octubre 2025

El segundo 'Día Intercultural' celebrado el sábado en Legazpi a través del Ayuntamiento y Hotz Legazpi volvió a formar un bonito mosaico de las diferentes culturas que conviven en la localidad. Música, talleres y puestos de comida y artesanía en los que estuvieron representados Honduras, Colombia, Venezuela, Perú, Marruecos, Nigeria, Senegal, Sáhara Occidental, Euskadi, Pakistán, Extremadura, Nicaragua, Argentina y Cuba llenaron la plaza Euskal Herria de 10.00 a 16.00 horas en formidable ambiente.