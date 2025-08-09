El mes de julio más lluvioso desde 2019, según los datos de la estación de Goenaga

La estación meteorológica de Goenaga recoge mensualmente datos, que se derivan a Aemet, Agencia Estatal de Meteorología. Según los últimos datos recogidos, en julio han caído 43,20 litros, frente a los 23,60 litros del año pasado, siendo el 11el día más lluvioso con 14,0 litros. Este año ha sido el mes de julio más lluvioso desde 2019. La media de esta década se sitúa en 29,06 l.

Así, a lo largo del pasado mes ha llovido durante 14 días, la misma cantidad que el año pasado. La media de la década es de 12 días. Asimismo se registró un día de tormenta.

El día 1, el más caluroso

La temperatura máxima fue de 37,5ºC el 1 de julio.Hay que recordar que a pesar de que el mes junio de este año fue caluroso, la temperatura máxima fue de 36,5ºC. En julio solo en en cinco días se superaron los 30ºC, siendo el segundo día más caluroso el 16 de julio con 32ºC.

La temperatura mínima, por otra parte, fue de 11,5ºC el 21 de julio. La temperatura media fue de 19,44ºC. La temperatura media del mes de julio desde 1957 está en 19,31ºC. En esta década, la media está en 19,40º, por lo que estamos ligeramente superior a los valores normales del mes de julio.

En enero se analizan los datos recogidos por la estación meteorológica ubicada en Goenaga (AEMET) y se publica un informe en la web municipal. Para enriquecer el contenido de este informe, y con la ayuda de una herramienta de tratamiento de grandes datos, se pueden analizar los datos recogidos en la estación meteorológica de Goenaga desde 1946. También en la web se pueden consultar los datos de Eustat sobre nuestra localidad: población, demografía, educación, mercado de trabajo, euskera, igualdad, renta... etc.