«Manifestamos nuestro respeto a la sentencia y nuestra solidaridad con el trabajador afectado y su familia»

C.L. LEGAZPI. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Legazpi ha hecho pública su posición ante la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación a la exposición laboral al amianto de un extrabajador municipal. La sentencia, con fecha del 15 de julio de 2025, firme desde el día 4 de septiembre, condena al consistorio al pago de 368.780 euros, equivalente al 98,01% de una indemnización total de 376.305 euros, por los daños derivados de una enfermedad profesional (mesotelioma pleural) causada por la exposición al amianto durante los años 80 y 90. Las empresas codemandadas CIE Legazpi y Sidenor asumirán el 1,99 % restante.

«Manifestamos nuestro respeto absoluto a la decisión judicial y nuestra solidaridad con el trabajador afectado y su familia, asumimos con responsabilidad la parte que nos corresponde, recordando que los hechos se produjeron en un contexto histórico en el que no existían aún los estándares actuales de prevención y protección laboral, y reafirmamos nuestro compromiso con la salud laboral y la prevención», traslada el Ayuntamiento.

En esa dirección, añade que el consistorio ha elaborado el censo básico de instalaciones y emplazamientos con presencia de amianto de todo el municipio y el correspondiente plan de retirada, en cumplimiento de la Ley 7/2022 del 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, siguiendo la metodología establecida por el Gobierno Vasco. «Actualmente se está realizando el estudio técnico detallado en los edificios públicos de titularidad municipal», concreta. Junto a ello, señala que las actuaciones de retirada y gestión de amianto en las intervenciones promovidas por el Ayuntamiento se ejecutan conforme a la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. «Estas operaciones son desarrolladas exclusivamente por empresas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto, RERA, y autorizadas para la manipulación y gestión de este tipo de residuos peligrosos», indica.

Plan de retirada de amianto

«En el estado, el amianto está prohibido desde 2002. La prohibición se implementó a través de una orden ministerial que modificó el Real Decreto 1406/1989, limitando el uso y la comercialización de sustancias peligrosas, incluido el amianto. Esta prohibición se aplica a la fabricación, uso y comercialización de materiales que contengan amianto», expone. «Legazpi es uno de los únicos cinco municipios de Euskadi, habiendo solo tres en Gipuzkoa, que ha cumplido íntegramente con la Ley 7/2022, elaborando y presentando en plazo el censo y el correspondiente plan de retirada y calendario de ejecución», señala. «Este cumplimiento refuerza nuestro compromiso con una administración local responsable, transparente y protectora de la salud pública. Seguiremos trabajando para garantizar entornos seguros para nuestros trabajadores y para toda la ciudadanía», señala.