Este lunes comenzarán a repartirse las entradas para el concierto de Santa Cecilia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:16 | Actualizado 21:35h.

Este lunes comenzarán a repartirse las entradas para el gran concierto de Santa Cecilia, que el próximo sábado, 22 de noviembre, dará muestra del potencial de los músicos locales a las 19.00 horas, en el frontón Urbeltz, con la banda de txistularis Goiz Deia, la rondalla Alaitasuna, Santikutz Abesbatza y la banda de Legazpi acompañadas de otros muchos músicos y dantzaris del municipio.

Las entradas, de carácter gratuito, se distribuyen durante los días previos para regular el aforo de un evento que suele registrar lleno absoluto en el frontón. Su reparto se efectuará desde mañana hasta el viernes hasta agotar existencias, en la recepción de la casa de cultura, en el horario de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00.

Kalejira y chocolate con Doinua

No será el único acto de estos días en honor a la patrona de los músicos. La cuna de muchos de ellos en Legazpi, la escuela de música Doinua, honrará a Santa Cecilia el jueves, con un pasacalle que partirá a las 18.00 horas de Agirre Etxeberri para recorrer Santikutz Kalea, Kale Nagusia y la plaza Euskal Herria y desembocar en la Azoka, donde se servirá la tradicional chocolatada. Hacia las 18.30 horas, demás, ofrecerán una curiosa sesión musical valiéndose de la percusión corporal en la Azoka. En caso de mal tiempo, toda la actividad se desarrollaría en la Azoka, donde los músicos se reunirían a las 18.00.