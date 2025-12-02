Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las cuatro dantzaris legazpiarras que el domingo participaron en el Campeonato de Aurresku en Hondarribia.

Legazpi

La legazpiarra Irati Olaizola, segunda en el Campeonato de Aurresku de Euskal Herria

Junto a ella, otras tres dantzaris locales hicieron un digno papel el domingo, en Hondarribia

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:21

Comenta

La legazpiarra Irati Olaizola Goñi acaba de alzarse segunda del VII Campeonato de Aurresku de Euskal Herria disputado en Hondarribia. La componente de Sustraiak ... compitió el domingo dentro de los mejores doce dantzaris mayores de 15 años, entre los cuales también se hallaban las legazpiarras, Amaia Azpeitia Osinalde, Eider Carballo Zabalo e Irune Azpeitia Osinalde. El ganador fue el lezoarra Mikel Esnaola López, y la tercera, la también lezoarra Ane Jaunarena Cereijo. «Amaia, Eider, Irati e Irune hicieron un gran trabajo», valoran desde Sustraiak.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Netflix cancela una serie por las críticas en Estados Unidos tras solo una temporada
  2. 2 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  3. 3 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»
  4. 4 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  5. 5 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  6. 6 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  7. 7

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  8. 8 La zanahoria gigantesca hallada en una huerta guipuzcoana: «Cuando la desenterré no me lo podía creer»
  9. 9

    El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  10. 10

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La legazpiarra Irati Olaizola, segunda en el Campeonato de Aurresku de Euskal Herria

La legazpiarra Irati Olaizola, segunda en el Campeonato de Aurresku de Euskal Herria