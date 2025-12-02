La legazpiarra Irati Olaizola, segunda en el Campeonato de Aurresku de Euskal Herria

La legazpiarra Irati Olaizola Goñi acaba de alzarse segunda del VII Campeonato de Aurresku de Euskal Herria disputado en Hondarribia. La componente de Sustraiak ... compitió el domingo dentro de los mejores doce dantzaris mayores de 15 años, entre los cuales también se hallaban las legazpiarras, Amaia Azpeitia Osinalde, Eider Carballo Zabalo e Irune Azpeitia Osinalde. El ganador fue el lezoarra Mikel Esnaola López, y la tercera, la también lezoarra Ane Jaunarena Cereijo. «Amaia, Eider, Irati e Irune hicieron un gran trabajo», valoran desde Sustraiak.

Rumbo a Tenerife

Por otro lado, Sustraiak pondrá el broche a las celebraciones de su 50 aniversario viajando a Tenerife del 5 al 8 de diciembre, junto a los txistularis deGoiz Deia. «Cuando nuestro grupo cumplió 25 años, el legazpiarra Rogelio Botanz nos invitó a acudir, pero entonces no fue posible. En esta ocasión hemos aceptado la invitación, han pasado 25 años... pero la ilusión es la misma o mayor», aseguran. El grupo se alojará en la localidad de La Matanza de Acentejo, en la comarca de Acentejo, donde el sábado por la tarde ofrecerá una actuación. El domingo por la mañana bailará en la localidad vecina de Tegueste. «Hemos preparado un bonito repertorio de bailes de Euskal Herria, entre los que no faltarán nuestra preciada Ezpata Dantza de Legazpi, la Zinta Dantza o la Guda Dantza», cuentan. El lunes por la mañana, antes de regresar a Legazpi, visitarán el Teide. «Será una espléndida manera de cerrar un 50 aniversario que nos ha dejado momentos inolvidables», señalan, agradecidos con todos los que han colaborado en ello.