Legazpi, en el Parlamento Europeo

El alcalde de Legazpi, Eric Gálvez, acaba de regresar del Parlamento Europeo, en Bruselas, donde ha participado en los actos organizados por el 'Global Covenant ... of Mayors for Climate & Energy', la mayor alianza mundial de ciudades y gobiernos locales comprometidos con la acción frente al cambio climático y la transición energética, de la que Legazpi forma parte.

«La ceremonia de este año ha tenido un carácter especial al coincidir con el décimo aniversario del acuerdo de París y ha contado con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y otros altos representantes de la Unión Europea y de la comunidad internacional», dan cuenta desde el consistorio.

Durante su estancia en Bruselas, el alcalde ha participado también en el encuentro de alcaldes 'Mayor's Club Dinner-Financing local heating and cooling infrastructure' organizado por Energy Cities, en el que distintas ciudades europeas han compartido experiencias y modelos de financiación para infraestructuras urbanas de calefacción y refrigeración sostenibles. «Los participantes han compartido buenas prácticas y reflexionaron sobre soluciones para cerrar la brecha de financiación que permita situar a Europa en la senda de la descarbonización de la calefacción y la refrigeración, uno de los retos más complejos de la transición energética, en este contexto, la eurodiputada Jutta Paulus, miembro del Parlamento Europeo, subrayó que es realmente crucial actuar a nivel local, porque es ahí donde se producen la implementación y las prácticas, donde se descarboniza la calefacción», enuncian.

«Legazpi ha mostrado su interés por explorar posibles vías de financiación europea para proyectos locales de energía térmica limpia, como la posible red de calefacción urbana 'district heating' en el entorno de Latxartegi, orientada a suministrar energía a los edificios públicos cercanos como la ikastola, el Centro Social, la casa de cultura, el Centro de Salud…», reseñan.

«El Ayuntamiento de Legazpi forma parte desde agosto de 2025 del 'Global Covenant of Mayors for Climate & Energy'. Ya en 2013 se sumó a una nueva iniciativa del ente vasco de la energía 'Caminando hacia el pacto de alcaldes', y en 2015 firmó la adhesión al 'Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía'. Legazpi ha pasado a ser uno de los 32 municipios de Euskadi que forman parte de la iniciativa y hay otros 20 en proceso de adhesión», mencionan.

«Esta participación en Bruselas refuerza la posición de Legazpi como municipio comprometido con la sostenibilidad, la eficiencia energética y la cooperación entre ciudades europeas. Legazpi es un municipio pequeño, pero con ambición global. Estamos decididos a seguir avanzando en políticas locales que contribuyan al futuro climático de Europa y del planeta», valora el alcalde.