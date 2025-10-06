«Legazpi no necesita autobombo del alcalde, sino soluciones en vivienda y pobreza», indica Berdeak

El grupo municipal de Berdeak + Independientes ha hecho pública su oposición a la candidatura del alcalde de Legazpi al premio internacional World Mayor ... 2025, que reconoce a los regidores que destacan por sus políticas sociales en la lucha contra la pobreza y que este 2025 ha quedado finalmente desierto. «Ya en el Pleno de julio animamos a las y los legazpiarras a participar en dichas votaciones y a apoyar una candidatura muy especial y con mucho sentido, también nominada: la de los trabajadores humanitarios en Gaza, que arriesgan sus vidas cada día en medio de una tragedia humanitaria sin precedentes como consecuencia del genocidio que está llevando a cabo el Estado de Israel contra la población palestina», indican desde la agrupación representada por Alberto Bezunartea.

«En dicho Pleno también cuestionamos la autonominación ridícula y absurda del PNV al alcalde de Legazpi, con tan solo 2 años en el cargo y en un municipio donde, a día de hoy, tenemos graves carencias y necesidades urgentes en materia de vivienda y atención social, tal y como enumeró nuestro portavoz: más de 200 viviendas vacías en el pueblo con muchas personas sin poder acceder a una vivienda en alquiler, personas que duermen en los pórticos de la iglesia o que ocupan edificios abandonados como la antigua pensión de San Martín o el albergue de Brinkola...», señalan.

«El equipo de Gobierno, con el alcalde a la cabeza, se niega a diseñar un plan de vivienda que haga frente a esta situación de manera urgente y muestra una nula voluntad política a aplicar las medidas que llevamos proponiendo en Berdeak hace tiempo: recargos del 150% en el IBI y fijación de una tasa progresiva por metro cuadrado a las viviendas vacías, así como la compra de viviendas y la rehabilitación del albergue de Brinkola para aumentar el parque de vivienda pública en régimen de alquiler social, entre otras», exponen.

Sobre el premio desierto

«Queda claro, por tanto, que el alcalde de Legazpi no es ni ha sido merecedor a recibir el galardón World Mayor 2025, tal como nos lo ha corroborado la organización del citado premio, con la que hemos contactado y cuya respuesta literal y tajante ha sido la siguiente: 'Con gran pesar debemos informarle que el Premio Alcalde Mundial 2025 no se entregará. Salvo contadas excepciones, la respuesta pública al problema de la pobreza no cumplió con nuestras expectativas. Con algunas excepciones, ninguno de los alcaldes nominados ha desarrollado un concepto convincente para combatir la pobreza en sus comunidades. El Premio al Alcalde Mundial 2025 se fusionará con el Premio a la Solidaridad. Este premio reconoce a las ciudades y comunidades especialmente comprometidas con la convivencia armoniosa entre la población local y los inmigrantes. A diferencia del Premio al Alcalde Mundial, el Premio a la Solidaridad reconoce a toda una comunidad, no solo al alcalde. Sabemos que estarás decepcionado. Nosotros también lo estamos'», reseña sobre la respuesta de la organización.

«Así pues, el premio no ha quedado desierto por un cambio de formato, tal y como ha trasladado el equipo de Gobierno en prensa y en la web del Ayuntamiento. Más bien, la organización se ha visto obligada a modificar el formato y a optar por un único Premio a la Solidaridad porque los alcaldes nominados han sido incapaces de responder con políticas y propuestas serias al problema de la pobreza», indican. «En Berdeak lo tenemos claro: Legazpi no necesita ni autobombo ni operaciones de marketing personal de su alcalde. Necesita soluciones reales y políticas valientes que resuelvan de forma urgente el grave problema de vivienda que tenemos en Legazpi, que apoyen a quienes no llegan a mediados de mes y que fortalezcan la convivencia, la inclusión y la justicia social. Legazpi necesita hechos y no propaganda falsa y vacía», señala Berdeak.