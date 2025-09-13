Legazpi brindará su reconocimiento al campeón del mundo de Kenpo Kai Unai Garitano

Cristina Limia Legazpi Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:37 | Actualizado 20:50h. Comenta Compartir

El reconocimiento del pueblo natal de uno emociona al más grande de los campeones del mundo. Legazpi tiene el suyo en Kenpo Kai y ... se dispone a rendirle un cálido homenaje próximamente. Se trata de Unai Garitano Lauroba, quien se proclamó campeón mundial del arte marcial del Kenpo Kai el pasado 10 de agosto en la ciudad japonesa de Hamamatsu. Logró la victoria en la modalidad de defensa personal, formando pareja con Itsaso Legorburu, de Getaria. Garitano es miembro del club Kenpo Kai-Bushido de Legazpi.

Acto el 17 de septiembre «Una vez más, tenemos razones para estar orgullosos de nuestros deportistas, en este caso, con un gran logro como el de Unai», valoran desde el Ayuntamiento, desde el que han organizado un homenaje especial para este joven deportista. Será el día 17, a las 20.00 horas, en el salón de Plenos del Ayuntamiento. El acto será abierto a toda la ciudadanía y desde el consistorio invitan a los legazpiarras a sumarse a este merecido aplauso a Garitano. Recuerdan que el Kenpo Kai es un arte marcial procedente de Japón y China que se utiliza para la defensa personal y que se basa en golpes, patadas, bloqueos, proyecciones o agarres. «La disciplina, el respeto y el esfuerzo son valores principales en ella. En Legazpi se practica desde 2005 en el polideportivo Bikuña, de la mano del club Kenpo Kai-Bushido», reseña el consistorio.

