Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
El joven Unai Garitano, con su compañera Itsaso Legorburu, de Getaria, tras obtener el gran triunfo en Japón.

Legazpi

Legazpi brindará su reconocimiento al campeón del mundo de Kenpo Kai Unai Garitano

Tendrá lugar el día 17, en el salón de Plenos, con todos aquellos que quieran sumarse a este merecido aplauso

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:37

El reconocimiento del pueblo natal de uno emociona al más grande de los campeones del mundo. Legazpi tiene el suyo en Kenpo Kai y ... se dispone a rendirle un cálido homenaje próximamente. Se trata de Unai Garitano Lauroba, quien se proclamó campeón mundial del arte marcial del Kenpo Kai el pasado 10 de agosto en la ciudad japonesa de Hamamatsu. Logró la victoria en la modalidad de defensa personal, formando pareja con Itsaso Legorburu, de Getaria. Garitano es miembro del club Kenpo Kai-Bushido de Legazpi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  2. 2 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  3. 3 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  4. 4

    Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián
  5. 5

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  6. 6 La Guardia Municipal identifica a 136 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  7. 7 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  8. 8

    Euskotren aumenta los tramos de doble vía entre Donostia y Bizkaia para ofrecer más frecuencia
  9. 9 La Real salda una deuda con Toshack
  10. 10

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Legazpi brindará su reconocimiento al campeón del mundo de Kenpo Kai Unai Garitano

Legazpi brindará su reconocimiento al campeón del mundo de Kenpo Kai Unai Garitano