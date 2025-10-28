Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Legazpi

'Legazpi Auzoetatik' recalará este jueves en San Martín y San Ignacio

C.L.

LEGAZPI.

Martes, 28 de octubre 2025, 20:10

Comenta

San Martín y San Ignacio serán la próxima parada de la iniciativa 'Legazpi Auzoetatik' este jueves, a las 18.00 horas. Componentes del Gobierno Municipal y técnicos del Ayuntamiento recorrerán distintas zonas de ambos barrios junto a sus vecinas y vecinos. El itinerario dará comienzo frente a la sede de la asociación Buskabaso, en el número 27 de San Ignacio. «'Legazpi Auzoetatik' busca acercar la gestión municipal a los diferentes barrios del municipio, conocer de primera mano las necesidades vecinales y fomentar la participación ciudadana. Durante el recorrido del jueves abordaremos con los residentes de San Martín y San Ignacio diversos temas relacionados con la mejora del entorno urbano, la movilidad, los espacios públicos y otros asuntos de interés local», señalan. Al finalizar el paseo, se ofrecerá un picoteo para intercambiar impresiones en un ambiente más informal.

