'Legazpi Auzoetatik' llegará el jueves a la zona centro de la localidad

El proceso participativo 'Legazpi Auzoetatik' recalará este jueves en la zona centro de Legazpi. La cita será a las 18.00 horas, con un recorrido que arrancará desde la casa de cultura. «Este proceso está llegando a su fin y, por ello, la presente sesión brindará una oportunidad especial para recoger las últimas aportaciones de los vecinos y vecinas. Durante el paseo se compartirán impresiones, necesidades y propuestas para mejorar los espacios públicos, la movilidad, el uso del suelo y otros aspectos del día a día en el centro del municipio», enuncian desde el Ayuntamiento. «Como en las sesiones anteriores, el objetivo es escuchar directamente a la ciudadanía para seguir construyendo entre todos un Legazpi más cómodo, accesible y vivo», reseñan.

Al acabar el trayecto, habrá un pequeño lunch en la casa de cultura, donde poder seguir intercambiando opiniones en un ambiente distendido. «La sesión está abierta a toda la ciudadanía que quiera sumarse al recorrido y hacer aportaciones. Los técnicos municipales las recogerán para integrarlas en las conclusiones finales del proceso», indican.