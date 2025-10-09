'Korosti Trail' celebra este domingo su segunda edición con 480 corredores

Cristina Limia Jueves, 9 de octubre 2025, 10:14 Comenta Compartir

Tras descubrirse como nueva y gran cita deportiva del calendario legazpiarra el año pasado, la carreta de montaña 'Korosti Trail' celebrará este domingo su segunda edición en la localidad. Nuevamente, llegará rodeada de ambiente festivo y albergará dos recorridos. El largo, de 23,4 kilómetros y 1.400 metros de desnivel positivo, contará con 190 participantes. El corto, de 13,5 kilómetros y 800 metros de desnivel positivo, reunirá a 290 corredores. De modo que serán un total de 480 los deportistas que tomarán parte en la prueba. De ellos 192 proceden de Legazpi, 127 son mujeres y 353 hombres. A su alrededor, un centenar de voluntarios se encargarán de la seguridad y buena marcha de la carrera a lo largo de todo el recorrido.

Organizadores y representantes del Ayuntamiento ofrecieron en una rueda de prensa todos los detalles de la cita. En primer lugar, destacaron la implicación de los y las legazpiarras en el crecimiento de la prueba. «No se trata solamente de los corredores, sino también de sus familias, amigos y de toda la gente de Legazpi, patrocinadores y colaboradores que nos han dado su apoyo. No tenemos los atractivos de otras carreras, como el Flysch de Zumaia o el paisaje del Aloña en Oñati... pero hemos querido crear nuestro propio proyecto, con actividades complementarias que dan personalidad propia y ambiente festivo a la 'Korosti Trail», enunciaron desde el joven grupo de organizadores de la misma. «La prueba del año pasado alcanzó un nivel extraordinario, tanto en organización como en participación, es de reconocer el buen trabajo realizado. Estamos seguros de que esta segunda edición será también un éxito», auguró el alcalde, Eric Gálvez. El regidor dio la gracias a la organización por situar el nombre de Legazpi en el mapa del mundo del trail. Junto al mismo, el concejal de Deportes, Josu Galilea, agradeció el esfuerzo invertido en hacer realidad el proyecto presentado el año pasado y subrayó los valores que la prueba promueve. «La importancia de la salud y de dar a conocer y respetar nuestro entorno natural son valores que compartimos y que desde el Ayuntamiento seguiremos impulsando», indicó.

Programa de sábado a domingo

Legazpi se adentrará en todo un fin de semana de ambiente en torno a la 'Korosti Trail'. La fiesta deportiva comenzará el sábado, con talleres y exhibiciones de 17.00 a 19.00 horas, en la plaza. «Habrá talleres de equilibrio pensados para todas las edades y podremos ver el espectáculo 'Oreka Aire Ikuskizuna', que sorprenderá al público con su fusión de arte y acrobacia. También el sábado, los participantes podrán retirar sus dorsales de manera anticipada en el frontón Urbeltz de 17.30 a 19.00», detallaron. El domingo arrancará con la entrega de dorsales de 8.00 a 9.30 en el frontón Urbeltz. A las 9.30 tomarán la salida los participantes del recorrido largo y a las 10.00 los del corto. A partir de las 11.00 habrá hinchables, talogilles y diferentes puestos en las inmediaciones de la plaza y a las 13.30 se procederá la entrega de premios.