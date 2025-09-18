Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gorka Hormaetxe, Ainhoa Urrate, Iñigo Fernández, Rubén Garmendia, Cesáreo de la Presa y Óscar Valbuena. LIMIA

Legazpi

Kimu-Berri recibió 4.000 euros de las 'ayudas a la comunidad' de Cie

La asociación que gestiona el refugio de Lakiola lo destinará a renovar los bancos y mesas, originarios de 1982, y sanear la red eléctrica

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:12

La empresa Cie Legazpi entregó este jueves sus octavas 'ayudas a la comunidad', en esta ocasión, a una asociación cultural que invertirá el dinero ... en un espacio para el uso y disfrute de todos los legazpiarras como el refugio de Lakiola, propiedad municipal gestionada por Kimu-Berri Kultur Elkartea. Esta última ha sido la receptora de los 4.000 euros otorgados por la planta de automoción legazpiarra dentro de las ayudas que viene concediendo desde 2017 a diferentes colectivos sociales, culturales y deportivos sin ánimo de lucro que operan en la localidad. El presidente de Kimu-Berri, Rubén Garmendia, y uno de sus socios fundadores todavía en activo, Cesáreo de la Presa, fueron recibidos en la fábrica a las diez de la mañana por su gerente, Iñigo Fernández, el responsable de Recursos Humanos, Gorka Hormaetxe, y dos de los componentes del equipo de trabajo formado por personas de diferentes departamentos y puestos de la fábrica para la concesión de estas ayudas, Ainhoa Urrate y Óscar Valbuena.

