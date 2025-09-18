Kimu-Berri recibió 4.000 euros de las 'ayudas a la comunidad' de Cie

La empresa Cie Legazpi entregó este jueves sus octavas 'ayudas a la comunidad', en esta ocasión, a una asociación cultural que invertirá el dinero ... en un espacio para el uso y disfrute de todos los legazpiarras como el refugio de Lakiola, propiedad municipal gestionada por Kimu-Berri Kultur Elkartea. Esta última ha sido la receptora de los 4.000 euros otorgados por la planta de automoción legazpiarra dentro de las ayudas que viene concediendo desde 2017 a diferentes colectivos sociales, culturales y deportivos sin ánimo de lucro que operan en la localidad. El presidente de Kimu-Berri, Rubén Garmendia, y uno de sus socios fundadores todavía en activo, Cesáreo de la Presa, fueron recibidos en la fábrica a las diez de la mañana por su gerente, Iñigo Fernández, el responsable de Recursos Humanos, Gorka Hormaetxe, y dos de los componentes del equipo de trabajo formado por personas de diferentes departamentos y puestos de la fábrica para la concesión de estas ayudas, Ainhoa Urrate y Óscar Valbuena.

Fruto del 'auzolan'

Garmendia y de la Presa explicaron que el dinero recibido será destinado al saneamiento de la instalación eléctrica del refugio y a la renovación de los bancos y mesas del comedor, que no han sido cambiadas desde la creación del mismo, en 1982, habiendo encontrado acomodo en ellas innumerables generaciones de legazpiarras y visitantes durante todo este tiempo. Actualmente, este mobiliario se encuentra notablemente deteriorado y carcomido, siendo su renovación necesaria. Pero se trataba de un gasto inasumible para Kimu-Berri hasta la fecha. Los componentes de la asociación recordaron que el refugio es fruto del auzolan desde sus orígenes, habiendo sido construido de la mano de un grupo de voluntarios de la ikastola como espacio en el que poder disfrutar del tiempo libre en plena naturaleza en una época en la que la oferta de actividades de ocio no era tan surtida como la actual.

El refugio ha ido renovándose, como bien preciado, a través del voluntariado y de diversas reformas impulsadas por el Ayuntamiento. Hoy en día sigue siendo un magnífico lugar donde mendizales y paseantes son recibidos por los voluntarios de Kimu-Berri con caldo y pintxos de chorizo cocido todos los domingos por la mañana desde septiembre hasta junio. Junto a ello, cualquier agrupación o persona de Legazpi puede hacer uso de las instalaciones entre semana y durante el mes de julio, realizando la pertinente petición y efectuando un simbólico abono económico.

El gerente de la planta de Cie Legazpi, Iñigo Fernández, señaló que la labor realizada por Kimu-Berri encaja a la perfección con la esencia y el ánimo de las 'ayudas a la comunidad' de la empresa. Añadió que el grupo de trabajo encargado de concederlas lo tuvo claro, especialmente, tras conocer para qué sería empleado el dinero. «El grupo Cie Automotive tiene como pilares: el equilibrio geográfico, posicionándose en todo el mundo de manera que, cuando la economía o el sector decaiga en un lugar pueda sostenerse en otro y mantener la buena salud del grupo; la diversificación comercial en piezas y tecnologías de automoción; la disciplina en inversiones y resultados económicos; una gestión descentralizada con cada planta como principal valedora de su buena gestión y resultados y un apartado que va cobrando cada vez más fuerza referido al medio ambiente, la cultura social y el buen gobierno, en este último se impulsa que nuestra industria, más allá de ser una actividad económica dentro de una comunidad, se integre y realice su particular aportación al entorno donde se encuentra, propósito en el que se enmarcan estas 'ayudas a la comunidad'», reseñó Iñigo Fernández.

En 2017 esta ayuda fue para Nagusilan y Atzegi, en 2018 para Begisare, en 2019 para el club de balonmano La Salle y Hare Haizea, en 2021 para el Ilintxa, en 2022 para la asociación de ayuda a las personas refugiadas Hotz Legazpi y para el club de baloncesto Andraitz, en 2023 para la asociación Iratzarri y en 2024 para Sorgintxulo. En 2020 no se concedieron por la pandemia.