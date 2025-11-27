Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de la reciente entrega del cheque por parte de Katxalin a BioDonostia.

Legazpi

Katxalin de Legazpi entrega 2.000 euros a BioDonostia

El dinero recaudado en el 'Día de Katxalin' se destinará a investigar el cáncer de mama y mejorar la atención

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:45

Comenta

La asociación Katxalin de Legazpi ha hecho entrega de la recaudación obtenida en el 'Día de Katxalin' celebrado el pasado 3 de julio en ... la localidad a BioDonostia. La cantidad recabada, de 2.000 euros, se destinará íntegramente a proyectos de investigación y a seguir mejorando la atención a las personas que conviven con la enfermedad.

