Katxalin de Legazpi entrega 2.000 euros a BioDonostia

La asociación Katxalin de Legazpi ha hecho entrega de la recaudación obtenida en el 'Día de Katxalin' celebrado el pasado 3 de julio en ... la localidad a BioDonostia. La cantidad recabada, de 2.000 euros, se destinará íntegramente a proyectos de investigación y a seguir mejorando la atención a las personas que conviven con la enfermedad.

Cabe recordar que el 'Día de Katxalin' en Legazpi contó con la colaboración de cientos de personas, que se acercaron a participar en las distintas actividades solidarias organizadas con el objetivo de apoyar la investigación del cáncer de mama y ginecológico y visibilizar la labor que realiza la asociación con las mujeres afectadas y sus familias.

«Desde Katxalin queremos agradecer de forma especial la implicación de las vecinas y vecinos de Legazpi, de las asociaciones y grupos colaboradores, comercios locales, voluntariado y entidades que nos aportaron su apoyo económico y logístico aquel día. La respuesta social demuestra, un año más, el compromiso de nuestro municipio con la solidaridad y la importancia de seguir dando pasos juntos en la lucha contra el cáncer», trasladan desde Katxalin. Por último, la asociación anima a continuar participando en las próximas iniciativas solidarias que se organicen desde la misma, asegurando que «cada gesto suma para avanzar en la investigación y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas».