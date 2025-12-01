Irati Olaizola legazpiarra, bigarren postua lortu du Euskal Herriko Aurresku Txapelketan
Berekin batera beste hiru legazpiar bikain aritu ziren taula gainean atzo, Hondarribian
Astelehena, 1 abendua 2025, 11:57
Atzo Hondarribian ospatu zen Euskal Herriko VII. Aurresku Txapelketa Nagusian (Gipuzkoar Erara) bigarren postua lortu zuen Irati Olaizola Goñi legazpiarrak. Sustraiak taldeko dantzaria 15 urtetik gorako 12 dantzarien artean lehiatu zuen, beste hiru legazpiarrekin batera, Amaia Azpeitia Osinalde, Eider Carballo Zabalo eta Irune Azpeitia Osinalde. Irabazlea Mikel Esnaola Lopez (Lezo) izan zen eta hirugarrena, Ane Jaunarena Cereijo (Lezo). «Amaia, Eider, Irati eta Irunek lan bikaina egin zuten», nabarmentzen dute Sustraiak dantza taldetik.