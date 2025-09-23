Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Parte de la zona de bosque afectada por el fuego.

Legazpi

Se investigan las causas de un incendio registrado en la explanada de Elbarrena

Las primeras hipótesis apuntan a las chispas de una rotaflex; los bomberos controlaron con rapidez el fuego, que alcanzó un bosque de pinos

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:32

La Ertzaintza investiga las causas de un incendio registrado el viernes en una explanada del barrio Elbarrena. El fuego se originó hacia las dos ... de la tarde, en un terreno situado a escasos metros del parque de bomberos de Korosti. El hallazgo en el lugar de una escalera metálica que presentaba cortes de rotaflex hace pensar, como primera hipótesis, que alguien se encontraba intentando cortar dicha escalera con una radial y las chispas provocaron el fuego. No obstante, el alcalde Eric Gálvez explica que la investigación sobre lo sucedido se mantiene abierta. En caso de que alguien pudiera aportar algún dato al respecto, se ruega que contacte con la Policía Municipal o la Ertzaintza a fin de esclarecer los hechos y evitar que puedan repetirse u originar consecuencias de mayor gravedad.

