Se investigan las causas de un incendio registrado en la explanada de Elbarrena

Cristina Limia Legazpi Martes, 23 de septiembre 2025, 20:32 | Actualizado 20:43h. Comenta Compartir

La Ertzaintza investiga las causas de un incendio registrado el viernes en una explanada del barrio Elbarrena. El fuego se originó hacia las dos ... de la tarde, en un terreno situado a escasos metros del parque de bomberos de Korosti. El hallazgo en el lugar de una escalera metálica que presentaba cortes de rotaflex hace pensar, como primera hipótesis, que alguien se encontraba intentando cortar dicha escalera con una radial y las chispas provocaron el fuego. No obstante, el alcalde Eric Gálvez explica que la investigación sobre lo sucedido se mantiene abierta. En caso de que alguien pudiera aportar algún dato al respecto, se ruega que contacte con la Policía Municipal o la Ertzaintza a fin de esclarecer los hechos y evitar que puedan repetirse u originar consecuencias de mayor gravedad.

Afortunadamente, no hubo daños personales en el incendio, que alcanzó un pequeño perímetro del bosque de pinos de propiedad privada que hay en la zona. «La proximidad del parque de bomberos hizo que el fuego pudiera ser rápidamente controlado. También intervinieron los guardas forestales de la Diputación y la Policía Municipal. Gracias a la celeridad y eficacia del trabajo de todos ellos no hubo que lamentar males mayores», destaca el alcalde.

