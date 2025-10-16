Investigadores de la UPV alaban los resultados de un sistema de drenaje sostenible en Legazpi

Investigadores de ingeniería, química y geología de la UPV han analizado la influencia de un sistema urbano de drenaje sostenible (SUDS) construido en Legazpi ... sobre diferentes parámetros de las aguas pluviales y han concluido que, este pavimento permeable mejora la calidad de las aguas de escorrentía y reduce la turbidez, los sólidos en suspensión y la cantidad de algunos metales. Asimismo, se ha comprobado que la citada agua puede ser utilizada tanto para las labores de limpieza, como para el riego, una vez filtrada y garantizada su calidad biológica.

Eneko Madrazo, profesor de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa de la UPV, explica que en Legazpi se ha construido un sistema combinado. «Uno de los aparcamientos del municipio tiene un pavimento permeable y en un depósito de aguas pluviales recoge el agua que allí se infiltra y es filtrada», da cuenta. Por su parte, Ainhoa Lekuona, doctoranda de la Facultad de Química, subraya que «el agua de lluvia penetra en el pavimento y, gracias al material poroso y a la acción de la gravedad, se infiltra en el terreno natural. En esta vía de infiltración, el agua también se filtra a través de los poros. Además, dado que se trata de un proceso lento, parte de esa agua puede evaporarse», expone.

La investigación se ha llevado a cabo a petición del Ayuntamiento de Legazpi y confirma que «comparando las aguas que han pasado por un pavimento de asfalto normal con las aguas que han pasado por el pavimento permeable y con las recogidas en el depósito, se observa una mejoría en numerosos parámetros de las aguas que han pasado por el pavimento permeable». La calidad del agua de escorrentía es mejor, la turbidez del agua y la cantidad de sólidos en suspensión son significativamente menores y las concentraciones de ciertos metales como el hierro, el manganeso, el vanadio y el cobre son también menores.

«Seguir investigando»

Los investigadores también han constatado que las aguas almacenadas en el depósito no suponen un riesgo ecológico para los ecosistemas acuáticos. Por lo tanto, «el agua del depósito puede ser utilizada para labores de limpieza o para verter a un río cercano, o también como agua para riego, una vez filtrada y garantizada su calidad biológica», ha explicado Eneko Madrazo. «Con un sistema así no se puede solucionar un problema de gran envergadura. En una ciudad deberían implantarse muchos sistemas de este tipo para una adecuada gestión del agua», incide.

«Aunque los resultados del estudio son muy buenos, hay que seguir trabajando, ya que el sistema de Legazpi solo tiene cinco años y no sabemos si en el futuro el pavimento se saturará e irá perdiendo eficiencia. Además, este tipo de pavimentos requieren mantenimiento. Es importante seguir investigando, ya que las condiciones varían mucho de un lugar a otro», apostilla.