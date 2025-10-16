Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Legazpi

Investigadores de la UPV alaban los resultados de un sistema de drenaje sostenible en Legazpi

Han comprobado que un pavimento permeable construido en el pueblo mejora la calidad del agua

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:26

Investigadores de ingeniería, química y geología de la UPV han analizado la influencia de un sistema urbano de drenaje sostenible (SUDS) construido en Legazpi ... sobre diferentes parámetros de las aguas pluviales y han concluido que, este pavimento permeable mejora la calidad de las aguas de escorrentía y reduce la turbidez, los sólidos en suspensión y la cantidad de algunos metales. Asimismo, se ha comprobado que la citada agua puede ser utilizada tanto para las labores de limpieza, como para el riego, una vez filtrada y garantizada su calidad biológica.

