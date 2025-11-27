Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Legazpi

Ikatza prepara su exposición más especial

LEGAZPI.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:45

Los componentes de la sociedad Ikatza preparan con mimo una de sus exposiciones más lucidas del año, aquella en la que muestran una rica y variada muestra de fotografías, armada de las mejores obras de sus socios y socias. Abrirá sus puertas este viernes en la casa de cultura y podrá ser visitada hasta el 12 de diciembre, los días laborables, en horario de 17.00 a 20.00 horas. Cabe recordar que los componentes de Ikatza se caracterizan por los múltiples premios obtenidos en distintos rallys y concursos fotográficos, habiendo sido el último de ellos el primer premio ganado por Gurutze Langarika en la 'Semana de Mineralogía y Paleontología' de Urretxu.

