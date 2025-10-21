Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ubicación actual de la ikasgela, en el número 11 del barrio de Itxaropen. UDALA

Legazpi

La ikasgela se muda de Saturnino Tellería a Itxaropen

Desde el pasado lunes, ofrece 20 plazas de estudio en un local que antes utilizaba la EPA, manteniendo el mismo funcionamiento

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Martes, 21 de octubre 2025, 20:36

Comenta

El Ayuntamiento de Legazpi da cuenta del traslado del aula de estudio de Saturnino Tellería a Itxaropen en este nuevo curso. Desde el pasado ... lunes se ubica en un local del número 11 que ya no utiliza el centro de enseñanza para adultos EPA. «De esta manera, se da solución a una de las demandas de las personas usuarias de este servicio: un mayor silencio para estudiar, ya que en este entorno el tráfico es mucho más reducido», explican desde el consistorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  4. 4 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  5. 5 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  6. 6 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  7. 7 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  8. 8 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  9. 9 Piden ayuda para encontrar a Kona, el perro que acompañaba a la montañera de 27 años fallecida en Panticosa
  10. 10

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La ikasgela se muda de Saturnino Tellería a Itxaropen

La ikasgela se muda de Saturnino Tellería a Itxaropen