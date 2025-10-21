La ikasgela se muda de Saturnino Tellería a Itxaropen

El Ayuntamiento de Legazpi da cuenta del traslado del aula de estudio de Saturnino Tellería a Itxaropen en este nuevo curso. Desde el pasado ... lunes se ubica en un local del número 11 que ya no utiliza el centro de enseñanza para adultos EPA. «De esta manera, se da solución a una de las demandas de las personas usuarias de este servicio: un mayor silencio para estudiar, ya que en este entorno el tráfico es mucho más reducido», explican desde el consistorio.

«En total, se ofertan 20 plazas de estudio y el funcionamiento del servicio es el mismo de antes. Se puede utilizar durante todo el curso escolar, hasta el 10 de julio, entre semana de 08.00 a 21.00 horas y los fines de semana y festivos de 09.30 a 20.30 horas», reseñan.

Recuerdan que el acceso al aula de estudio se regula mediante una tarjeta y es necesario utilizarla, al menos, cada dos meses. En caso contrario, el Ayuntamiento puede solicitar su devolución.

Público objetivo de la ikasgela

El Ayuntamiento detalla que pueden acceder a este servicio las personas mayores de 18 años, empadronadas en el municipio que cursen enseñanzas regladas (ciclos formativos o estudios universitarios) o estén preparando oposiciones.

Las solicitudes se pueden realizar desde el pasado 17 de octubre en la sede electrónica de la página web municipal o en el servicio de atención a la ciudadanía del Ayuntamiento, operativo de lunes a viernes en el horario de 07.30 a 15.00 horas. Las tarjetas de uso para quienes las hayan solicitado se encuentran disponibles desde el lunes en la recepción de la casa de cultura.

«Las solicitudes deberán ir acompañadas del justificante de matrícula del curso 2025-2026. Quienes estén preparando las oposiciones deberán presentar el certificado de la academia o el documento de la oposición en el que se hayan inscrito», hacen hincapié desde el consistorio.

«En diciembre de 2016, en épocas de exámenes, el Ayuntamiento decidió ofrecer un espacio de estudio en el palacio de Bikuña. La iniciativa tuvo muy buena acogida y cuando la escuela de música se trasladó a Agirre-Etxeberri, se habilitó uno de los espacios que quedó vacío en la calle Saturnino Tellería para ofrecer el aula de estudio durante todo el año. Así, se ha podido utilizar entre semana y los fines de semana desde el 24 de mayo de 2020 hasta julio de 2025», indican desde el consistorio sobre el servicio.