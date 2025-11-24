Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Precioso momento protagonizado por músicos, coralistas y dantzaris el sábado, en el escenario de Urbeltz.

Legazpi

Gran concierto de Santa Cecilia en Legazpi

Los homenajeados de este año fueron Naiara Larrea, Jesús Calvo, Luis Pagola y Mónica Salvador de la banda y Eneko Murgiondo y Pedro Vega de Santikutz

Cristina Limia

legazpi.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:16

Los músicos legazpiarras volvieron a dar lo mejor de sí mismos en el concierto de Santa Cecilia, celebrado el sábado por la tarde, en un frontón Urbeltz que registró lleno absoluto en sus 550 localidades. La banda de Legazpi, la rondalla Alaitasuna, los txistularis de Goiz Deia y Santikutz Abesbatza ofrecieron una gran tarde de música, acompañados de numerosos colaboradores y la periodista Tere Madinabeitia como presentadora. No faltaron los homenajes que las agrupaciones brindan a sus componentes más veteranos. La banda destacó a cuatro músicos: Naiara Larrea por cumplir 25 años en ella y Jesús Calvo, Luis Pagola y Mónica Salvador por alcanzar 40 años en la banda. Santikutz Abesbatza distinguió a Eneko Murgiondo y a Pedro Vega, ambos con 25 años de trayectoria dentro de la coral legazpiarra.

