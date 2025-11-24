Gran concierto de Santa Cecilia en Legazpi

Cristina Limia legazpi. Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

Los músicos legazpiarras volvieron a dar lo mejor de sí mismos en el concierto de Santa Cecilia, celebrado el sábado por la tarde, en un frontón Urbeltz que registró lleno absoluto en sus 550 localidades. La banda de Legazpi, la rondalla Alaitasuna, los txistularis de Goiz Deia y Santikutz Abesbatza ofrecieron una gran tarde de música, acompañados de numerosos colaboradores y la periodista Tere Madinabeitia como presentadora. No faltaron los homenajes que las agrupaciones brindan a sus componentes más veteranos. La banda destacó a cuatro músicos: Naiara Larrea por cumplir 25 años en ella y Jesús Calvo, Luis Pagola y Mónica Salvador por alcanzar 40 años en la banda. Santikutz Abesbatza distinguió a Eneko Murgiondo y a Pedro Vega, ambos con 25 años de trayectoria dentro de la coral legazpiarra.