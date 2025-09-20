El Foro Ciudadano para la Convivencia de Legazpi organiza el primer 'Elkargunearen Eguna'

El Foro Ciudadano para la Convivencia de Legazpi celebrará el próximo sábado, 27 de septiembre, el primer 'Elkargunearen Eguna' con todos aquellos vecinos y ... vecinas que se animen a unirse. La cita será de 11.45 a 14.00 horas, en el propio espacio 'Elkargunea' ubicado en Mirandaola. En caso de lluvia, la actividad será trasladada al Museo del Hierro Vasco.

«En el Foro Ciudadano para la Convivencia de Legazpi iniciamos hace 8 años nuestra firme trayectoria para trabajar a favor de la convivencia, durante todo este tiempo, hemos llevado a cabo diversas actividades y actos públicos, como la programación e iniciativas para la ciudadanía entorno a la violencia de motivación política, la memoria y nuestro pasado reciente, y la realización del acto público a víctimas de violencia de motivación política en 2022 junto con otros agentes locales», rememoran desde el grupo. «Junto a ello, hemos facilitado espacios discretos de escucha y diálogo con diferentes víctimas del pueblo y hemos liderado junto a dos familias un proceso restaurativo que ha durado dos años», explican.

«El año pasado celebramos en Mirandaola la presentación pública del espacio 'Elkagunea' con la presencia de dos víctimas para dar visibilidad al mismo y trasladar a la ciudadanía el trabajo que se había realizado hasta entonces, en esta ocasión, queremos celebrar todo el camino andado, todo lo conseguido y sobre todo, dar las gracias y reconocer a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de todo este tiempo. Sin ellos no hubiera podido ser», ponen en valor.

Un espacio al alcance de todos

«Queremos celebrar el 'Elkargunearen Eguna' en un ambiente festivo, con niñas, niños, personas jóvenes y adultos del pueblo. Queremos dar vida a este espacio de memoria y ponerlo al alcance de toda la ciudadanía, como lugar concebido para la defensa de los derechos humanos y la convivencia, construido para todas y todos los legazpiarras», indican. «Por todo ello, este año celebraremos su día por primera vez», señalan. «Y en esta era en la que vivimos, donde los derechos humanos viven una gran crisis, queremos invitar a las personas y agentes del pueblo a que dinamicen el 'Elkargunea' con sus reivindicaciones, con sus proyectos. Porque la defensa de los derechos humanos es más necesaria que nunca», reivindican.