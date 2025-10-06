Fin de semana micológico con la cesta llena de voluntariado y solidaridad

LegazpiFin de semana micológico con la cesta llena de voluntariado y solidaridad
Lekanazpi dará a conocer a final de mes el resultado del exitoso 'champi solidario' de ayuda a Palestina, desarrollado junto a otras múltiples actividades
Legazpi
Lunes, 6 de octubre 2025, 20:14
Lekanazpi cerró el domingo el XXIX Fin de Semana Micológico con la cesta llena de buenas sensaciones, especialmente, por el voluntariado y la solidaridad. ... El 'champi solidario', cuya recaudación se destinará este año a la iniciativa popular Gernika-Palestina, tuvo una gran respuesta entre el público. «Aunque el sábado le costó arrancar debido al mal tiempo, le dimos continuidad el domingo y se acabaron las existencias, a finales de mes daremos a conocer el resultado de esta iniciativa solidaria», detallan desde Lekanazpi, agradecidos por el apoyo de los vecinos y vecinas a la misma.
En cuanto al resto de las actividades que llenaron de micología Legazpi de viernes a domingo con muy diversos formatos, relatan que la salida micológica guiada por los hayedos de Arbelgaizto y Albizurieta en Barrendiola reunió a un total de 47 participantes de muy diversas edades. De vuelta a la Azoka, las setas aportadas por los aficionados permitieron montar una variada exposición de 110 especies, que fueron clasificadas e identificadas de forma didáctica para su presentación ante el público con la ayuda de los expertos de la sociedad de ciencias Aranzadi y en la que estuvieron muy presentes los criterios de sostenibilidad a la hora de transmitir a los participantes la importancia de las setas dentro del ecosistema y el ciclo de la vida, así como de salvaguardarlas realizando una recogida sostenible de las mismas en los bosques.
Las mejores calculando 'a ojo'
La exposición y las degustaciones de setas desarrolladas en la Azoka estuvieron rodeadas de otras cuantas actividades relacionadas con la micología. Una de ellas fue la ya tradicional porra 'Upelgilearen begia', que retó a los visitantes de la Azoka a adivinar el peso de una cesta llena de setas, con la propia cesta de setas, un bastón y un cuchillo como premios. La acertante de la cesta del sábado fue Nahiara Martínez (4.968 gramos) y la del domingo Itzal Goñi (3.522 gramos). También se abrió un txoko dentro de la Azoka para los niños y niñas el domingo, con premios especiales. Se crearon cuatro ejercicios lúdico-didácticos sobre el mundo de las setas y los galardonados fueron June Álvarez, Arantxa Romero, Ane García y Eder Martínez.
