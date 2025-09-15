Fiestas de Santikutz Txiki por las alturas

C. L. LEGAZPI. Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Legazpi deja atrás unas sensacionales fiestas de Santikutz Txiki, con la mirada puesta especialmente en las alturas. Y es que los dos grupos de castellers que fueron invitados por Korosti Dantza Taldea, de Villadecans (Barcelona ) y de Euskal Herria, se convirtieron en una de las grandes sensaciones de este año. Sus castillos humanos despertaron la admiración de numeroso público a su paso por Laubide, Kale Nagusia, Nafarroa Kalea, la plaza... El alarde de gigantes de la comparsa LEK fue otra de las actividades de las que disfrutar mirando hacia arriba para contemplar la bonita amalgama de figuras reunida en Legazpi.

El 41º concurso gastronómico contó con 18 participantes compitiendo por preparar el mejor rape a la americana, entre los que el grupo formado por Jesús Martínez, Unai Etxarri y Ion Pérez de Arenaza se alzó ganador. El segundo premio fue para la banda y el tercero para Iratzarri. En cuanto a los bolos, el ganador del Santikutz Txiki Saria fue el legazpiarra Ion Orikain, mientras que la zarauztarra Goretti Beloki fue la mejor de la categoría femenina. La cita reunió a 26 bolaris.

Zuhaitz Irigoras, Zuhaitz Fernández y Oier Etxeberria fueron los ganadores de las tres bicicletas sorteadas en la fiesta infantil de la bicicleta de Telleriarteko Txirrindulari Elkartea, desde la que dan las gracias al Ayuntamiento, a los voluntarios que participaron en su desarrollo y a Zatika, que aporta diverso material a rifar entre los niños. La Milla Urbana de Goierri Garaia Atletismo Taldea, el torneo 3x3 de Andraitz, los conciertos de 'Odik' y 'Emaion', la kalejira de la banda y la romería en Korosti fueron otras de las múltiples citas de unas fantásticas celebraciones.

Robo en las txosnas

La parte negativa de las fiestas fue el robo sufrido en las txosnas durante la noche del sábado al domingo. El autor o autores se llevaron la caja registradora del espacio festivo, este año gestionado por los colectivos Txo!Esna y Lega Gazte Elkartea. Los ladrones accedieron rajando el toldo de la txosna para sustraer la caja. Desde Txo!Esna han hecho público un escrito donde señalan que el daño va más allá de lo material. «Transciende de lo económico y va en contra de todas las personas comprometidas con la organización de las fiestas, realizamos cada actividad, cada concierto... pensando en el disfrute de todos y de todas, sin sacar ningún beneficio personal. La ilusión, el trabajo en equipo y la labor desinteresada hacen posible este espacio festivo. Por todo ello, queremos denunciar firmemente lo sucedido y decir bien claro que este tipo de actos son inaceptables para nosotros», trasladan.