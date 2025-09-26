Otro emotivo día en reconocimiento a los mayores de 80 años

LegazpiOtro emotivo día en reconocimiento a los mayores de 80 años
Luis Ibeas, Cecilia Rosado y el matrimonio formado por Cirilo Vallejo y Trinidad Ranilla fueron los comensales de mayor edad homenajeados
Legazpi
Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:16
Como cada año por estas fechas, Legazpi celebró el pasado jueves, 25 de septiembre, la tradicional comida en homenaje a las personas mayores de ... 80 años de la localidad. El encuentro reunió alrededor de 200 personas en la Azoka. «La cita discurrió en ambiente de alegría y reconocimiento a nuestros mayores, pilares de la historia de nuestro pueblo gracias a los que Legazpi es hoy lo que es», señalan desde el Ayuntamiento, organizador del evento con la colaboración de las asociaciones Nagusilan y Buztintegi. Como es habitual, se brindó un homenaje especial a las personas de mayor edad que participaron en la celebración, que este año fueron Luis Ibeas, Cecilia Rosado y el matrimonio formado por Cirilo Vallejo y Trinidad Ranilla. Tampoco faltó la rondalla Alaitasuna ofreciendo una alegre sobremesa.
