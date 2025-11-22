La EHU presenta su oferta educativa este lunes en Legazpi

La presentación tendrá lugar a las 18.30 horas, en la casa de cultura.

La Universidad del País Vasco (EHU), a través del Vicerrectorado del Campus de Gipuzkoa, presentará su oferta educativa en Urola Garaia este lunes, a las ... 18.30 horas, en el salón de actos de la casa de cultura de Legazpi. La sesión informativa será bilingüe. La presentación está dirigida al alumnado matriculado en último curso de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior, así como a sus madres y padres y a cualquier persona relacionada con la orientación o la docencia que desee recibir información general de la EHU. El objetivo de estas jornadas es realizar una primera toma de contacto entre la EHU y el futuro alumnado universitario, así como proporcionarle una información general sobre la universidad y resolver las dudas e interrogantes que puedan tener estudiantes y familias en relación a la toma de decisión sobre sus estudios universitarios. La entrada será libre.

