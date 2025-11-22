Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presentación tendrá lugar a las 18.30 horas, en la casa de cultura. Limia
Legazpi

La EHU presenta su oferta educativa este lunes en Legazpi

Se dirige al alumnado de último curso de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior, madres y padres de Urola Garaia

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:09

Comenta

La Universidad del País Vasco (EHU), a través del Vicerrectorado del Campus de Gipuzkoa, presentará su oferta educativa en Urola Garaia este lunes, a las ... 18.30 horas, en el salón de actos de la casa de cultura de Legazpi. La sesión informativa será bilingüe. La presentación está dirigida al alumnado matriculado en último curso de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior, así como a sus madres y padres y a cualquier persona relacionada con la orientación o la docencia que desee recibir información general de la EHU. El objetivo de estas jornadas es realizar una primera toma de contacto entre la EHU y el futuro alumnado universitario, así como proporcionarle una información general sobre la universidad y resolver las dudas e interrogantes que puedan tener estudiantes y familias en relación a la toma de decisión sobre sus estudios universitarios. La entrada será libre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  2. 2

    Localizan el cadáver del pastor desaparecido en las campas de Urbia el jueves
  3. 3

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  4. 4

    «Nos han cancelado muchas comidas por culpa de la nevada»
  5. 5 Un oncólogo guipuzcoano, rumbo a Londres con la beca más codiciada de la SEOM
  6. 6 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  7. 7 Pensiones 2026: Así queda el cálculo para las cuantías máximas y mínimas con su revalorización
  8. 8

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas
  9. 9

    Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal
  10. 10 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La EHU presenta su oferta educativa este lunes en Legazpi

La EHU presenta su oferta educativa este lunes en Legazpi