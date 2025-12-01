Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Los ganadores de la campaña de bigotes en la entrega de premios con representantes de Movember, Ilinti y el Garagune.

Legazpi

Los diez 'bigotes ganadores' del movimiento 'Movember' han recibido su premio en Legazpi

Los comerciantes de Ilinti y el Garagune han colaborado con la iniciativa a través de una simpática campaña de selfies con bigote

Cristina Limia

legazpi.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:33

Por segundo año, el movimiento de concienciación sobre la salud masculina Movember, la asociación de comerciantes Ilinti y el centro de personas con diversidad funcional Garagune han hecho del bigote el complemento de moda del mes de noviembre en Legazpi a través de una simpática campaña. En ella, invitaban a la ciudadanía a sacarse una fotografía con el simbólico bigote en apoyo al movimiento entre el 3 y el 22 de noviembre en los comercio de Ilinti.

En total, han sido 274 las fotografías realizadas y entre todas, se han sorteado diez originales neceseres pintados por los componentes del Garagune, acompañados de diez bolsas de Movember. Los ganadores han sido los siguientes: en Kuka's Elena García, en la frutería Sustrai de Nafarroa Kalea Begoña Ortiz de Jocano, en la frutería Sustrai de Laubide Kontxi Echaniz, Elena Pérez, José Manuel Paternain, Txaro Goitia, Mertxe Sologaistoa y Tomasi Fondón, en Korosti Kafeak Ibon Etxeberria y en la Herboristería Laubide Silvia Sánchez y Aitor Jorge. Todos ellos recibieron su premio en un acto celebrado en la plaza Euskal Herria con representantes de Movember, el Garagune e Ilinti, incluido su mascota Lintxo.

Conferencia y fin en Zumarraga

Esta campaña se enmarca dentro de las actividades desarrolladas por el grupo de Movember en Urola Garaia, que este martes alcanzarán su final con la conferencia que Arkaitz Carracedo, investigador del CIC Biogune de Derio, ofrecerá a las 18.30 horas, en la casa de cultura Zelai Arizti de Zumarraga, con todos aquellos que quieran asistir.

Precisamente el CIC Biogune de Derio es el centro de investigación al que se destinarán los fondos recaudados con las actividades llevadas a cabo por Movember durante el mes de noviembre en la comarca, importe del que harán entrega en la charla de esta tarde a los responsables del Biogune.

