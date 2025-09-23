Cuenta atrás para la marcha montañera 'Aizkorrin Barrena'

C. L. legazpi. Martes, 23 de septiembre 2025, 20:31 Comenta Compartir

Brinkola volverá a ser el epicentro de la gran marcha montañera 'Aizkorrin Barrena' el próximo domingo. La cita alcanzará su 16ª edición con sus dos populares recorridos: Zanpa-zanpa a las 08.00 horas con 27 kilómetros y Ttipi-ttapa a las 09.00 horas con 15 kilómetros.

La inscripción previa puede realizarse en los polideportivos de Legazpi, Urretxu y Zumarraga, en los bares Urbeltz e Intsausti, en las sociedades Armuño e Izadi Zaleak (en esta última el jueves de 18.30 a 19.30) y on line en la página web www.izadi-zaleak. eus/aizkorrinbarrena, al precio de 12 euros. También es posible apuntarse el mismo día en Brinkola, abonando 15 euros. Tras la salida montañera, habrá una paellada popular de la que poder disfrutar al precio de 6 euros (los tickets se repartirán el mismo día). Tampoco faltará el concurso didáctico en recuerdo a Mikel Oskoz y habrá un concurso fotográfico a través de Instagram.