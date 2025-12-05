Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
'Buzón mágico' de Correos.

Correos instala un 'buzón mágico' para enviar cartas a Olentzero y los Reyes Magos en Legazpi

Los buzones, colocados en siete de sus oficinas en Gipuzkoa, también busca fomentar la escritura entre los más pequeños

Cristina Limia

Cristina Limia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:59

Comenta

Correos ha instalado 'buzones mágicos' en siete de sus oficinas de Gipuzkoa para que los niños y niñas puedan enviar sus cartas a Olentzero y los Reyes Magos, uno de ellos, en Legazpi. El resto se ubican en Urdaneta y Gros de Donostia, Hernani, Lasarte, Tolosa y Azpeitia. «Además de fomentar el espíritu navideño, esta iniciativa de Correos también pretende fomentar la práctica de la escritura entre los más pequeños de la casa», indican. «A través de Correos Market, también se podrán conseguir 'packs mágicos' que contienen cartas para escribir los deseos, sobres especiales y pegatinas con motivos navideños para decorarlas y que llamen la atención de sus ilustres destinatarios, igualmente, se podrán adquirir 'sellos mágicos' personalizados con la figura de Papá Noel y de los Reyes Gaspar, Melchor y Baltasar en todas las oficinas de Correos y en Correos Market», detallan. «En Correos llevamos 30 años celebrando la Navidad con buzones especiales para recoger los deseos de los niños y niñas y encargarnos de entregárselos directamente a sus destinatarios en los montes vascos, Laponia y en Oriente. También esta Navidad nuestros equipos de voluntarios y voluntarias volverán a acercarse a varios hospitales para recoger las cartas de los niños y niñas ingresados. Además de entregar un detalle a los más pequeños, les aseguraremos que sus deseos llegarán directamente a las manos de Olentzero, Papá Noel y los Reyes Magos», enuncian.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esta es la nueva cafetería que ocupará el local del Tanger en San Sebastián
  2. 2 Fallece el socio número 1 de la Real Sociedad
  3. 3 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  4. 4

    El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»
  5. 5 Donostia recibe la visita de una familia especial
  6. 6

    «¿Hay alguien ahí? ¡Rápido, coged las cosas rápido, viene la Policía!»
  7. 7 La pareja que se jubiló a los 35 y 40 años y vive viajando: «Invertir es el único juego donde cuanto menos haces, más ganas»
  8. 8

    Grandes clubes preguntan por Luka Sucic aunque todavía no hay negociaciones abiertas
  9. 9

    PSOE, PP, Junts y PNV pactan endurecer la ley contra la multirreincidencia delictiva
  10. 10 Más bonos cultura que nunca: así se pueden obtener los descuentos y éstas son las 68 tiendas adheridas en todo Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Correos instala un 'buzón mágico' para enviar cartas a Olentzero y los Reyes Magos en Legazpi

Correos instala un &#039;buzón mágico&#039; para enviar cartas a Olentzero y los Reyes Magos en Legazpi