El concurso gastronómico reunirá a 17 participantes preparando rape. LIMIA

Legazpi

Concurso gastronómico, castellers, Odik y Emaion hoy, en Santikutz Txikis

Tampoco faltarán el alarde de gigantes de LEK, la milla urbana de atletismo y el campeonato de baloncesto 3x3

C. L.

LEGAZPI.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:47

Las fiestas de Santikutz Txiki traen este sábado un arsenal de actividades para disfrutar de los últimos compases del verano en gran ambiente festivo. A las 11.00 horas, dará comienzo el 41º concurso gastronómico en la Azoka, con 17 grupos participantes preparando rape a la americana. LEK volverá a llenar de vistosos gigantes las calles del centro. Las comparsas y músicos de su alarde de gigantes saldrán esta vez con el grupo de Castellers de Villadecans invitado por Korosti Dantza Taldea. Juntos, emprenderán su recorrido a las 11.30 horas desde la residencia Santa Cruz (en caso de lluvia, el acto se trasladaría al frontón Urbeltz).

A las 14.00 horas, tendrá lugar la entrega de premios del concurso gastronómico, a las 16.00, dará comienzo el campeonato popular de baloncesto 3x3 en la Azoka con Andraitz y a las 17.30, se disputará la 24ª Milla Urbana de Atletismo en Aizkorri Kalea promovida por Goierri Garaia Atletismo Taldea. A las 18.00 horas, el alarde de gigantes volverá a poner un gran ambiente en las calles del centro. A esa misma hora, el grupo de Castellers de Villadecans y el grupo de Castellers de Euskal Herria ofrecerán juntos un vistoso espectáculo de la mano de Korosti Datza Taldea, comenzando por Laubide, donde realizarán sus primeros 'castillos' de 18.00 a 18.30, para recalar después en Kale Nagusia de 19.00 a 19.30, en Nafarroa Kalea de 19.30 a 20.00 y en la trasera del Ayuntamiento de 20.00 a 20.30.

La plaza Euskal Herria acogerá una gran noche musical a partir de las 22.30 horas con 'Odik' y 'Emaion Erromeria'.

La txosna vivirá su segunda noche de conciertos a partir de las 23.00.

