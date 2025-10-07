Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada

Legazpi

Comidas de los nacidos y nacidas en 1943 y en 1944 este mes de octubre

C.L.

legazpi.

Martes, 7 de octubre 2025, 20:35

Entramos de lleno en la temporada de quintadas, siendo este mes de octubre dos las generaciones que han organizado sus respectivas comidas. Los nacidos y nacidas en 1943 celebrarán la suya el 25 de octubre en el restaurante Aitxuri. La inscripción se encuentra abierta hasta el día 20 y puede realizarse en el propio restaurante o llamando por teléfono al 943 73 06 00. Los nacidos y nacidas en 1944 también llevará a cabo su comida el 25 de octubre, en este caso en el restaurante Laubide. Los interesados en participar deben dar el nombre cuanto antes en el restaurante o llamando al 943 73 12 49.

diariovasco Comidas de los nacidos y nacidas en 1943 y en 1944 este mes de octubre