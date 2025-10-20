El Club Judo Legazpi regresa con dos bronces de la Copa de España Infantil

Cristina Limia Legazpi Lunes, 20 de octubre 2025, 20:39 | Actualizado 20:53h. Comenta Compartir

El Club Judo Legazpi informa, con orgullo, de las andanzas de sus judokas en la Copa de España Infantil y Cadete celebrada recientemente en ... Santander. «En la categoría cadete hubo buenos combates por parte de los nuestros, pero no demasiada fortuna en los sorteos y resultados, pese a ello, fue una experiencia muy valiosa, sabemos que aún queda mucho trabajo por hacer para mejorar y corregir errores, especialmente, entre los más jóvenes, y afrontamos el reto con ilusión», indican. «En la categoría infantil los resultados fueron muy positivos, habiendo logrado dos medallas de bronce, una de Adriana Real en +63 kilos y otra de Ibon Betolaza en +66 kilos, ambos cayeron en semifinales, mostrando un gran nivel técnico y competitivo durante toda la jornada», destacan.

«Estamos muy satisfechos con el trabajo y la actitud de todos nuestros deportistas, aunque nos queda una sensación agridulce, ya que consideramos que nuestros cadetes podrían haber llegado más lejos con un poco más de suerte y experiencia», señalan. Oportunidades no les faltarán. Los cadetes afrontan su próxima competición nacional dentro de unos días en Vigo y los infantiles acudirán a finales de mes al Torneo Anaitasuna celebrado en Pamplona.

