Legazpi

El Club Judo Legazpi regresa con dos bronces de la Copa de España Infantil

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:39

Comenta

El Club Judo Legazpi informa, con orgullo, de las andanzas de sus judokas en la Copa de España Infantil y Cadete celebrada recientemente en ... Santander. «En la categoría cadete hubo buenos combates por parte de los nuestros, pero no demasiada fortuna en los sorteos y resultados, pese a ello, fue una experiencia muy valiosa, sabemos que aún queda mucho trabajo por hacer para mejorar y corregir errores, especialmente, entre los más jóvenes, y afrontamos el reto con ilusión», indican. «En la categoría infantil los resultados fueron muy positivos, habiendo logrado dos medallas de bronce, una de Adriana Real en +63 kilos y otra de Ibon Betolaza en +66 kilos, ambos cayeron en semifinales, mostrando un gran nivel técnico y competitivo durante toda la jornada», destacan.

