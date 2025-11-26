El Club Judo Legazpi se clasifica para el Campeonato de Euskadi Junior

Han sido días intensos para el Club Judo Legazpi. El pasado sábado, acudió a la Copa Cadete de España celebrada en Getafe con seis ... de sus judocas. «No fue nuestra mejor competición, exceptuando la actuación de Alfredo Suárez, quien llegó a realizar cuatro combates, el resto se quedaron fuera entre la primera y la segunda ronda. Alfredo llegó a los cuartos de final, pero no pudo avanzar más y un error de cálculo lo dejó fuera de la repesca», cuentan.

El domingo, la cita fue doble. Por una parte, Ibon Betolaza, Andoni Suárez y Adriana Real tomaron parte en la Supercopa Infantil de Getafe, obteniendo la tercera la medalla de bronce. Por otro lado, Endika Pérez de Arezanaza, Anderson Rosario y Alfredo Suárez participaron en el Campeonato Junior de Gipuzkoa, donde lograron unos bonitos resultados. Anderson consiguió la medalla de oro en la categoría de -90 kilos, Endika la de bronce en -81 kilos y Alfredo, realizando un gran esfuerzo como cadete de tercer año que todavía es, se trajo la medalla de plata.

«¡Enhorabuena a todos por el esfuerzo, compromiso y actitud en el tatami!», les trasladan desde el club y anuncian, felices, que los junior que participaron en el Campeonato de Gipuzkoa han logrado el pase al Campeonato de Euskadi, que se disputará el 14 de diciembre, en Erandio. «¡Adelante con todo!», les animan.