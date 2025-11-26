Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alfredo, Endika y Anderson con las medallas obtenidas.

Legazpi

El Club Judo Legazpi se clasifica para el Campeonato de Euskadi Junior

Anderson Rosario logró la medalla de oro en el de Gipuzkoa, Alfredo Suárez la de plata y Endika Pérez de Arenaza la de bronce

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:59

Comenta

Han sido días intensos para el Club Judo Legazpi. El pasado sábado, acudió a la Copa Cadete de España celebrada en Getafe con seis ... de sus judocas. «No fue nuestra mejor competición, exceptuando la actuación de Alfredo Suárez, quien llegó a realizar cuatro combates, el resto se quedaron fuera entre la primera y la segunda ronda. Alfredo llegó a los cuartos de final, pero no pudo avanzar más y un error de cálculo lo dejó fuera de la repesca», cuentan.

