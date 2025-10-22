La calle peatonal de Laubide acoge este jueves la feria interactiva del clima 'Klima Azoka'

Cristina Limia Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:12 | Actualizado 20:25h. Comenta Compartir

Legazpi se suma a la 'Asteklima', semana del clima y la energía de Euskadi celebrada del 17 al 26 de octubre con el objetivo de movilizar a la ciudadanía frente al cambio climático y avanzar hacia una transición energética justa. «Nuestra localidad se une a este gran movimiento junto a otras 45 localidades vascas y lo hace con una propuesta muy especial: la Klima Azoka, una feria del clima que aterrizará en la calle peatonal de Laubide este jueves desde primera hora de la mañana hasta las 18.00 gracias a la colaboración entre el Ente Vasco de la Energía EVE, la sociedad pública Ihobe y el departamento de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento», informan desde el consistorio. «Esta Klima Azoka ofrecerá una experiencia interactiva y participativa, para acercar a las personas los principales conceptos del cambio climático de forma práctica y divertida a través de 7 carpas temáticas con juegos, dinámicas y talleres», detallan. Con lluvia, se haría en la Azoka.