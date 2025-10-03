Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Legazpi

Bandera palestina en el balcón consistorial por el 'Día internacional de la no violencia'

C.L.

LEGAZPI.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:19

A tenor del 2 de octubre, 'Día Internacional de la no violencia' instaurado por la ONU en 2007, la bandera palestina permanece en el balcón del Ayuntamiento desde el pasado jueves hasta el domingo, iluminada durante la noche de manera especial. Para ello, el consistorio ha bajado la intensidad del alumbrado habitual y ha colocado un foco específico para iluminar la bandera. «Mediante este gesto queremos denunciar una vez más de forma rotunda el genocidio que el estado de Israel está llevando a cabo en Gaza. Esperamos que pronto llegue la paz y se ponga fin a esta barbarie», traslada.

