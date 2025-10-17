Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El gran concierto de Santa Cecilia será el 22 de noviembre en Urbeltz.

Legazpi

La banda se transformará en una 'Bertso Band' este domingo

Ofrecerá un concierto muy especial con Amets y Maialen Arzallus y los hermanos Elustondo en el 25 aniversario de Bertso Olariak

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:52

Legazpi da la bienvenida este fin de semana al ciclo 'Azaroan Musika' organizado por el Ayuntamiento con la colaboración de muy diversos grupos locales ... y lo hace con un concierto muy especial. La banda ofrecerá este domingo, a las 12.30 horas, su concierto de otoño en el cine de Latxartegi, pero no con su formato habitual, ya que con motivo del 25 aniversario del grupo Bertso Olariak se convertirá en una 'Bertso Band'. Los bertsolaris Amets Arzalluz y Maialen Arzallus y los hermanos Elustondo actuarán junto a los músicos de la banda, prometiendo un concierto diferente y bonito para este domingo. La entrada, de carácter gratuito, se ha gestionado mediante invitaciones repartidas estos días atrás en la casa de cultura. En caso de quedar alguna disponible, se podrá adquirir el mismo día del concierto, a las 12.00 horas, momento en el que se abrirán las puertas de Latxartegi para que el público pueda acomodarse con tiempo.



