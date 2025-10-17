La banda se transformará en una 'Bertso Band' este domingo

Legazpi da la bienvenida este fin de semana al ciclo 'Azaroan Musika' organizado por el Ayuntamiento con la colaboración de muy diversos grupos locales ... y lo hace con un concierto muy especial. La banda ofrecerá este domingo, a las 12.30 horas, su concierto de otoño en el cine de Latxartegi, pero no con su formato habitual, ya que con motivo del 25 aniversario del grupo Bertso Olariak se convertirá en una 'Bertso Band'. Los bertsolaris Amets Arzalluz y Maialen Arzallus y los hermanos Elustondo actuarán junto a los músicos de la banda, prometiendo un concierto diferente y bonito para este domingo. La entrada, de carácter gratuito, se ha gestionado mediante invitaciones repartidas estos días atrás en la casa de cultura. En caso de quedar alguna disponible, se podrá adquirir el mismo día del concierto, a las 12.00 horas, momento en el que se abrirán las puertas de Latxartegi para que el público pueda acomodarse con tiempo.

Un programa lleno y variado

La siguiente cita del ciclo 'Azaroan Musika' será el 25 de octubre, sábado, con el concierto del Orfeón Donostiarra, a las 20.30 horas, en la parroquia, en el que será realzado de forma especial el 30 aniversario de Marian Lasa como directora de Santikutz Abesbatza.

La siguiente propuesta del ciclo será precisamente un concierto de Santikutz Abezbatza con Andoni Salamero y Pello Ramirez, 'Maite ditut maite', que tendrá lugar el 1 de noviembre, sábado, a las 12.30 horas, en el cine de Latxartegi, promovido por Santikutz Abesbatza.

El 2 de noviembre, domingo, a las 12.30 horas, habrá otro invitado destacado del ciclo en el cine de Latxartegi, 'Blosson Duo', una propuesta de 'Herri Jazz Ibiltaria' de la Fundación SGAE con los alumnos de jazz de Musikene.

El 8 de noviembre, sábado, actuará dentro del ciclo la coral Iraurgi de Azkoitia, dentro de los intercambios que Santikutz Abesbatza realiza con otras agrupaciones. Será a las 20.00 horas, en la parroquia.

El 9 de noviembre, domingo, la banda de música de Viana ofrecerá un concierto a las 12.30 horas, en el cine de Latxartegi, promovido por la banda de música de Legazpi.

La próxima cita del ciclo será el 14 de noviembre, viernes, con el festival de bertsos de otoño de Bertso Olariak, en el que participarán Aitor Mendiluze, Unai Iturriaga, Alaia Martín y Maialen Lujanbio. Será a las 19.00 horas, en el cine de Latxartegi.

El 15 de noviembre, sábado, tendrá lugar la actuación de 'Mugarri', con música de raíz y teatro, a las 19.30 horas, en el cine de Latxartegi.

El 22 de noviembre, sábado, tendrá lugar el gran concierto de Santa Cecilia con la rondalla Alaitasuna, la banda de txistularis Goiz Deia, la banda de Legazpi y Santikutz Abesbatza, a las 19.00 horas, en el frontón Urbeltz.

El 23 de noviembre, domingo, habrá oportunidad de disfrutar del espectáculo 'Aretha Gospel' con el grupo Ispirit, a las 12.30 horas, en el cine de Latxartegi.

«Este año el ciclo contará con la ayuda del departamento de Cultura de la Diputación y todos los conciertos, salvo el festival de bertsos, serán gratuitos, entrañando el único límite de acceso el aforo de los espacios», detallan desde el Ayuntamiento.

La ópera también es protagonista durante estos días con la vuelta del ciclo de música y artes escénicas en DVD que se ofrece en la casa de cultura. La próxima obra, de la que en breve darán cuenta, se emitirá en dos partes, los días 19 y 26 de noviembre.

Junto a ello, señalan que la música también será uno de los grandes ingredientes de la programación teatral, con el espectáculo 'Ai gure Juaneteak!' de Tartean Teatroa, el 28 de noviembre, viernes, a las 19.30 horas, en el cine de Latxartegi. «Nos deleitarán con una representación de canciones de Laboa desde la mirada actual, compuesta por palabras y música», avanzan. El precio de la entrada será de 10 euros.